Отвечая на вопросы аграриев, президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.

"Вы знаете, я даже пью не чай, - сказал он в ходе общения с сельской общественностью. - Я пью облитые кипятком травы с Алтая".

Путин также обещал обязательно попробовать адыгейский чай одному из представителей этой республики.

А другим собеседникам президент обещал, что использует на новогоднем столе вино "Фанагории" и сыр. Эти продукты ему передали генеральный директор винодельческого предприятия Петр Романишин, а также сыровар Олег Сирота.

"Спасибо, использую на новогоднем столе ваше вино и сыр", - сказал Путин.