Путин в кабине машиниста отправился на поезде по Крымскому мосту

Президент Владимир Путин стал первым, кто проехал по железнодорожному Крымскому мосту, причем в кабине машиниста.

Глава государства прилетел в Анапу, оттуда отправился в Керчь, сел в специальный поезд, состоящий из нескольких вагонов, и поехал в Тамань.

Президент сел в кабину поезда и дал старт движению состава. По дороге Владимир Путин общается с мостовиками.

По приезду президент примет участие в праздничном митинге по случаю открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Мост в Крым - самый протяженный в России и Европе, длиной 19 километров. Автомобильную часть моста Путин также открывал лично, за рулем "Камаза", причем работы были завершены досрочно - с семимесячным опережением.