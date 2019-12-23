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23.12.2019 13:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин в кабине машиниста отправился на поезде по Крымскому мосту

Текст: Кира Латухина (Анапа)
Президент Владимир Путин стал первым, кто проехал по железнодорожному Крымскому мосту, причем в кабине машиниста.

Глава государства прилетел в Анапу, оттуда отправился в Керчь, сел в специальный поезд, состоящий из нескольких вагонов, и поехал в Тамань.

Фото: Россия24 /youtube.com
Видеотрансляция: Путин открывает железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент сел в кабину поезда и дал старт движению состава. По дороге Владимир Путин общается с мостовиками.

По приезду президент примет участие в праздничном митинге по случаю открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Мост в Крым - самый протяженный в России и Европе, длиной 19 километров. Автомобильную часть моста Путин также открывал лично, за рулем "Камаза", причем работы были завершены досрочно - с семимесячным опережением.

Власть Работа власти Экономика Транспорт Железные дороги Президент Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России РГ-Видео

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