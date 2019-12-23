На Кубани возбудили дело о гибели годовалого ребенка

В кубанском городе Кропоткине правоохранители возбудили уголовное дело после смерти годовалого мальчика по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По предварительной версии, мальчик скончался в квартире одного из жилых домов в ночь 18 декабря от черепно-мозговой травмы.

"По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - прокомментировали в ведомстве.