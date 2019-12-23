В Госдуме оценили реакцию Киева на открытие ж/д движения по Крымскому мосту

В Госдуме прокомментировали бурную реакцию украинских властей на открытие пассажирского железнодорожного движения по Крымскому мосту​​​. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий расценил заявления Киева по этому поводу как "бессильную злобу".

"Протесты Украины или заявления Евросоюза относительно открытия Крымского моста не могут омрачить это поистине исторически знаковое событие, которое жители полуострова ждали не один десяток лет, - передает РИА Новости слова Слуцкого. - Все это бессильная злоба от того, что Крым живет и процветает в составе Российской Федерации".

Напомним, что после официального открытия движения МИД Украины выступил с протестом, указывая на то, что Россия построила мост "без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права". Официальные представители Евросоюза также отметили, что строительство моста является "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".