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23.12.2019 23:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме оценили реакцию Киева на открытие ж/д движения по Крымскому мосту

В Госдуме прокомментировали бурную реакцию украинских властей на открытие пассажирского железнодорожного движения по Крымскому мосту​​​. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий расценил заявления Киева по этому поводу как "бессильную злобу".

Фото: Россия24/ youtube.com
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Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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"Протесты Украины или заявления Евросоюза относительно открытия Крымского моста не могут омрачить это поистине исторически знаковое событие, которое жители полуострова ждали не один десяток лет, - передает РИА Новости слова Слуцкого. - Все это бессильная злоба от того, что Крым живет и процветает в составе Российской Федерации".

Напомним, что после официального открытия движения МИД Украины выступил с протестом, указывая на то, что Россия построила мост "без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права". Официальные представители Евросоюза также отметили, что строительство моста является "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".

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