В Новороссийске из горящей гостиницы эвакуировали 15 человек

В Новороссийске спасателям удалось оперативно потушить пожар в гостинице "Экспромт", расположенной по улице Бирюзова, 8.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, сегодня в 10.57 возгорание произошло на втором этаже здания на площади 50 квадратных метров. Из отеля пришлось эвакуировать 15 человек.

В тушении были задействованы пять единиц техники и 15 человек личного состава подразделения.

В 11.11 специалистам удалось локализовать пламя, в 11.18 ликвидировать открытое горение, а в 11.37 - полностью потушить пожар.

Информация о пострадавших не поступала.