В Ростовской области большие многодетные семьи получат микроавтобусы

Новая мера социальной поддержки начинает действовать с 1 января 2020 года.

Право на получение микроавтобуса имеют малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума, проживающие в Ростовской области не менее пяти лет и достойно воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей.

- Сегодня на Дону действует эффективная система поддержки материнства и детства, выстроенная таким образом, что по мере взросления ребенка или появления в семье третьего и последующих детей число мер социальной поддержки увеличивается, - сообщил Василий Голубев. - С 1 января 2020 года в Ростовской области вновь возобновим практику предоставления микроавтобуса многодетным семьям.

По словам губернатора, в донском регионе уделяется особое внимание укреплению семейных ценностей, поддержке материнства и детства. Система мер социальной поддержки семей с детьми включает 16 видов пособий и выплат. Так, второй год в Ростовской области реализуется новая мера социальной поддержки для молодых семей - ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка. С 2020 года эта выплата будет продлена до достижения ребенком трех лет.

Справка "РГ"

В Ростовской области насчитывается более 40 тысяч многодетных семей. И число их растет: так, в 2011 году их было всего 21 тысяча.