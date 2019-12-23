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23.12.2019 14:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростовской области большие многодетные семьи получат микроавтобусы

Текст: Лариса Ионова
Новая мера социальной поддержки начинает действовать с 1 января 2020 года.
Фото: Марина Волосевич Фото: Марина Волосевич
Фото: Марина Волосевич

Право на получение микроавтобуса имеют малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума, проживающие в Ростовской области не менее пяти лет и достойно воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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- Сегодня на Дону действует эффективная система поддержки материнства и детства, выстроенная таким образом, что по мере взросления ребенка или появления в семье третьего и последующих детей число мер социальной поддержки увеличивается, - сообщил Василий Голубев. - С 1 января 2020 года в Ростовской области вновь возобновим практику предоставления микроавтобуса многодетным семьям.

По словам губернатора, в донском регионе уделяется особое внимание укреплению семейных ценностей, поддержке материнства и детства. Система мер социальной поддержки семей с детьми включает 16 видов пособий и выплат. Так, второй год в Ростовской области реализуется новая мера социальной поддержки для молодых семей - ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка. С 2020 года эта выплата будет продлена до достижения ребенком трех лет.

Справка "РГ"

В Ростовской области насчитывается более 40 тысяч многодетных семей. И число их растет: так, в 2011 году их было всего 21 тысяча.

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