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23.12.2019 17:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи туристы застряли ночью в горах на высоте 2300 метров

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Сочи туристов, застрявших на высоте 2300 метров над уровнем моря, спасали почти 20 часов. Об этом сообщает краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС".

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Как выяснилось, этот инцидент произошел в минувшую пятницу, но известно о нем стало только сегодня.

По словам спасателей, девушка и двое молодых людей из Москвы, приехавшие в Красную Поляну на отдых, отправили на прогулку на хребет Ачишхо. Один из парней уже бывал в этих местах, поэтому был уверен, что знает дорогу. Но путешественники не рассчитали свои силы и не учли погодные условия - в результате с наступлением темноты они не смогли самостоятельно спуститься.

Пострадавшие позвонили в МЧС и отправили свои геоданные. Спасатели на автомобиле, а затем пешком отправились на поиски туристов. Первого заблудившегося обнаружили через час - без травм и в удовлетворительном состоянии. Двух других нашли уже в час ночи на скальном гребне хребта Греческого горы Ачишхо Восточная. Они были напуганные и замерзшие, с мокрыми ногами. Девушка несколько раз соскользнула по склону.

Первые полкилометра спуска оказались самыми сложными. Пострадавшие были обуты в кроссовки, что затрудняло движение. Спасателям пришлось рубить ступени в фирне (слежавшемся, многолетнем снегу). После отдыха с горячим чаем эвакуацию продолжили с помощью альпинистского снаряжения.

К приюту Ачишхо молодых людей вывели около 13.30. Оттуда на автомобиле их отвезли в Красную Поляну. Медицинская помощь им не понадобилась.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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