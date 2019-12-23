В Сочи туристы застряли ночью в горах на высоте 2300 метров

В Сочи туристов, застрявших на высоте 2300 метров над уровнем моря, спасали почти 20 часов. Об этом сообщает краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС".

Как выяснилось, этот инцидент произошел в минувшую пятницу, но известно о нем стало только сегодня.

По словам спасателей, девушка и двое молодых людей из Москвы, приехавшие в Красную Поляну на отдых, отправили на прогулку на хребет Ачишхо. Один из парней уже бывал в этих местах, поэтому был уверен, что знает дорогу. Но путешественники не рассчитали свои силы и не учли погодные условия - в результате с наступлением темноты они не смогли самостоятельно спуститься.

Пострадавшие позвонили в МЧС и отправили свои геоданные. Спасатели на автомобиле, а затем пешком отправились на поиски туристов. Первого заблудившегося обнаружили через час - без травм и в удовлетворительном состоянии. Двух других нашли уже в час ночи на скальном гребне хребта Греческого горы Ачишхо Восточная. Они были напуганные и замерзшие, с мокрыми ногами. Девушка несколько раз соскользнула по склону.

Первые полкилометра спуска оказались самыми сложными. Пострадавшие были обуты в кроссовки, что затрудняло движение. Спасателям пришлось рубить ступени в фирне (слежавшемся, многолетнем снегу). После отдыха с горячим чаем эвакуацию продолжили с помощью альпинистского снаряжения.

К приюту Ачишхо молодых людей вывели около 13.30. Оттуда на автомобиле их отвезли в Красную Поляну. Медицинская помощь им не понадобилась.