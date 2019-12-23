Владимир Путин обсудил развитие села и поддержку аграриев

Владимир Путин обещал устроить "разбор полетов" по каждому региону, где есть проблемы со строительством социальной инфраструктуры в селах. Кроме того, он назвал возможным введение дополнительных мер поддержки аграриев при закупке топлива для сельхозтехники. Об этом президент заявил в Адыгее в ходе встречи с представителями общественности. Разговор шел о том, что мешает развитию на селе.

Владимир Путин сообщил, что 26 декабря в Москве состоится специальное заседание Госсовета, посвященное вопросам развития агропромышленного комплекса. И встреча с общественниками предваряет это заседание.

"Я хотел воспользоваться своей поездкой в один из аграрных регионов, чтобы поговорить с теми, кто работает непосредственно на земле, - уточнил президент, - для того чтобы перед тем, как буду встречаться со своими коллегами, с руководителями регионов, послушать вас на предмет того, как вы оцениваете развитие отрасли".

Рост сельхозпроизводства в России достиг 4,1%: это локомотив развития всей экономики

Сам он считает, что она в целом развивается хорошими темпами.

"Если рост экономики у нас 1,3%, то рост сельхозпроизводства - 4,1%, - рассказал Путин. - В известной степени это даже локомотив развития всей экономики".

Сельское хозяйство, по его словам, не только обеспечивает страну всеми базовыми продуктами питания, но и достаточно эффективно и все больше работает на экспорт. Последний в прошлом году составил почти 26 млрд долларов.

Власти, заверил он, продолжат реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства, а со следующего года начинает работать новая программа развития сельских территорий.

"Объем финансирования очень большой, за два с лишним триллиона рублей", - отметил президент. Что надо доработать? Об этом Путин почти три часа беседовал с представителями общественности.

Так, подмосковный фермер Олег Сирота пожаловался на бюрократию, рассказал, через что ему пришлось пройти, чтобы получить разрешение на строительство коровника.

Например, Минкультуры, по его словам, запросило заключение о том, что на землях нет ничего, что представляло бы историческую ценность. Ведь на месте потенциального коровника могли быть "следы" древлян.

"Анекдотично это все выглядит, но в то же время безобразно, - отреагировал Путин. - Так вот десятилетиями все складывалось... Со времен древлян, я думаю".

Он заверил, что распоряжения по этому поводу уже даны. К 1 января 2021 года должна быть подготовлена "регуляторная гильотина", которая, по словам президента, обязана "отменить все, что себя изжило". Минсельхозу и курирующему отрасль вице-премьеру Алексею Гордееву президент рекомендовал активнее заниматься этими вопросами.

В ответ на рассказ еще одной собеседницы он обещал разобраться с проблемами строительства объектов соцсферы на селе.

Путину доложили о результатах мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ): из 438 фельдшерско-акушерских пунктов, по информации на 10 декабря, работали только 29.

"Это разгильдяйство и хамство", - отреагировал Путин. Он попросил ОНФ предоставить ему анализ ситуации. "Обязательно устроим разбор полетов, - обещал он. - Индивидуально по каждому субъекту Федерации. Потому что деньги туда выделяются, а то, о чем вы сейчас сказали, это результат того, что руки растут из другого места, а не из плеч. И значит, просто люди не могут организовать работу".

Поговорили также о развитии сельской культуры. В ответ на одну из просьб Путин обещал рассмотреть вопрос о создании программы "Земский работник культуры". Она может появиться по аналогии с уже действующими механизмами поддержки сельских врачей и учителей. А что касается земских педагогов, то в их программу могут включить средства на покупку личного транспорта. Эту тему президент также обещал проработать.

Обсудили и различные вопросы поддержки аграрного производства. Путин высказался за создание особых условий для развития мелких семейных фермерских хозяйств. Он обещал рассмотреть вопрос о предоставлении земли для таких ферм без торгов.

Кроме того, президент назвал возможным введение дополнительных мер поддержки при закупке топлива для сельхозтехники. Обещал обсудить и способы компенсации аграриям расходов на электричество.

В ходе разговора Путина попросили поддержать производство улиток. Фермер, который их разводит, посетовал на то, что эта деятельность не включена в список видов сельхозпроизводства.

Президент поручил это исправить. Он обратился к присутствовавшему на встрече главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву: "Почему рыба входит, устрицы, почему улитки - нет?" Тот пообещал внести изменения в нормативную базу. Другое поручение министру - упростить ввоз импортных семян. Необходимо убрать излишние требования, заявил глава государства.