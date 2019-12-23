Недавно на Урале строительная компания отстояла в суде третьей инстанции право не платить комиссию за перевод средств со своего счета в другой банк. История началась почти год назад: 18 января фирма "открыла в банке расчетный счет, но пользовалась им всего ничего: до 31 января.

Перед этим банк в течение недели вел переписку с клиентом, просил то один документ, то другой - в рамках исполнения Федерального закона N 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Строительная компания ежедневно приносила в банк пачки документов, но 31 января все-таки решила закрыть счет, на котором лежало порядка 60 миллионов рублей. Банк перевел средства на счет клиента в другой банк, но оставил себе комиссию 10 процентов - пять миллионов 470 тысяч рублей.

Назвать эту схему мошенничеством, конечно, нельзя, но злоупотреблением вполне уместно

Компания обратилась в суд. Свердловский арбитраж признал действия банка незаконными и постановил вернуть средства. В апелляции суд снова встал на сторону клиента. Удержанные миллионы вернулись строительной фирме. Недавно проигравший в двух инстанциях банк попытался вернуть себе комиссионные, но кассация в Арбитражном суде Уральского округа ничего не изменила.

- Все комиссии взимаются в строгом соответствии с тарифным справочником банка, - пояснили "РГ" в банке. - Перед подписанием договора на оказание банковских услуг мы в обязательном порядке знакомим всех клиентов с тарифами на обслуживание.

Процент за перевод остатка - обычная практика многих кредитно-финансовых учреждений. Не нравятся тарифы - не подписывай договор. Но бизнес уверен: ради комиссионных банки намеренно создают условия, при которых юрлица вынуждены отказываться от обслуживания и переводить остатки средств на другие счета, теряя процент.

- Предприниматели давно жалуются на поведение банков. Заманивают бизнес на расчетно-кассовое обслуживание, а потом, когда на счете есть приличный остаток, блокируют операции со ссылкой на ФЗ N 115, а потом говорят: "Мы дадим вам возможность перевести деньги в другой банк, но мы берем себе комиссию - 10 процентов". В законе неясные формулировки о подозрительных операциях, банки могут блокировать их по своему усмотрению, ничего не объясняя клиенту, и они этим злоупотребляют, - объясняет юрист Дмитрий Палтусов.

Суды в спорах за комиссионные почти всегда встают на сторону предпринимателей и обязывают кредитно-финансовые структуры возвращать комиссии.

- Мы почти год судились с банком из-за комиссии порядка одного миллиона рублей. Прошли три инстанции, во всех выиграли. Но в суде банк так и не смог объяснить, за что именно они берут 10 процентов комиссии при переводе остатка, - рассказывает юрист Роман Речкин.

К удивлению, финансовые учреждения к подобным исходам разбирательств относятся спокойно, даже равнодушно. Видимо, рассчитывают еще какое-то время попользоваться деньгами клиента.

Смысл Федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в том, чтобы не выпустить подозрительные деньги в "белый" оборот. Банк, соглашаясь перечислять средства на другие счета, не препятствует их легализации, а попросту зарабатывает.

- Проблема в том, что это происходит повсеместно, - говорит юрист Роман Речкин. - Большинство предпринимателей махнут рукой на комиссию, до суда дойдут единицы - те, у кого суммы внушительные. Назвать эту схему мошенничеством, конечно, нельзя, но злоупотреблением вполне уместно, - продолжает Роман Речкин. - Нужно корректировать 115-й закон, более четко прописывать обязанность банка уведомлять клиента о причинах отказа в совершении операции, вводить ответственность банка за заведомо необоснованную блокировку операций и усиливать контроль со стороны Центробанка.

Кстати

На большие комиссии банков при закрытии счетов и выводе средств под предлогом исполнения закона о противодействии отмыванию денег обратили внимание в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство видит выход из ситуации в изменении банковского законодательства и нормативной базы по противодействию легализации "грязных" доходов.