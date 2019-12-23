Уральцы смогут увидеть в небе кольцеобразное солнечное затмение

Жители Екатеринбурга будут наблюдать частичное солнечное затмение и серп Луны в сопровождении Венеры.

26 декабря на рассвете низко над горизонтом с 9:34 до 10:00 часть Солнца будет закрыта Луной. Об этом рассказал "РГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Спутник Земли закроет Солнце максимум на 15 процентов, такое положение небесных тел будет в самом начале затмения. Подобное явление редко можно увидеть в России, всего раз в один-два года. Например, следующее будет 21 июня 2020 года.

28 и 29 декабря в юго-западной части неба сразу после захода солнца можно будет увидеть Луну вместе с яркой Венерой низко над горизонтом.

Как добавил Владилен Санакоев, увидеть все можно будет невооруженным глазом.