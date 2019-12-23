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23.12.2019 13:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уральцы встретят новый год в Чехии и странах Юго-Восточной Азии

Текст: Анна Шиллер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Популярными зимними направлениями среди жителей Урала станут Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Чехия. Такие данные озвучили в местной ассоциации туризма. А благодаря появлению прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Доминиканской республикой в конце года свердловчане начали чаще выбирать отдых на тропических островах Карибского моря.

Фото: Михаил Квасов/ РГ
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Эксперты туриндустрии отмечают, что спросом теперь пользуются более экзотические страны. Но в отличие от прошлого года билеты на зарубежные направления уже не раскупают так быстро, как раньше. Ключевую проблему турагенты видят в уходе с уральского рынка зарубежных авиаперевозчиков, которых в регионе осталось всего три. Сейчас с ними ведутся переговоры о том, чтобы сделать прямые рейсы в Хорватию, Черногорию и Болгарию.

- Российским курортам уральцы тоже отдают большое предпочтение. К примеру, впервые за все годы рост пассажиропотока на юг России оказался выше, чем в Турцию. За текущий год более 500 тысяч человек побывали в Сочи, Краснодаре и Симферополе. По данным вылетов из аэропорта Кольцово, Анталью посетили около 340 тысяч жителей, - говорит Михаил Мальцев, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма.

Между тем

Столица Среднего Урала, по информации местных средств размещения, приняла почти полтора миллиона человек, в числе них более 100 тысяч - это иностранцы. Екатеринбург входит в топ-200 популярных для туристов мегаполисов, согласно международному рейтингу, Средний Урал же сегодня  находится в десятке лидеров по развитию туризма среди субъектов России.

Увеличить турпоток в регион планируют с помощью введения электронных виз, финансовой поддержки туроператоров и муниципальных образований по развитию внутреннего туризма. Одно из направлений - создание брендовых маршрутов, например, Императорского маршрута, где гостям расскажут историю жизни Царской семьи. Так в рамках него запустят брендированный вагон между Екатеринбургом и Алапаевском с музейными экспонатами.

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