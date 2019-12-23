В детсаду в Копейске отравились дети и воспитатель

Восемь детей и воспитатель одного из детских садов Копейска госпитализированы в больницу с острой кишечной инфекцией. Следственный комитет Челябинской области начал проверку по факту массового заболевания.

В причинах случившегося разбирается Роспотребнадзор. Со вчерашнего дня специалисты управления проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. По последним данным, за медпомощью с жалобами на жидкий стул, температуру, боли в животе, головную боль обратились 16 детей и два сотрудника дошкольного учреждения.

Детский сад закрыт, в нем провели генеральную уборку, помещения продезинфицировали. Для установления источника инфекции проводятся лабораторные исследования.