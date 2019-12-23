"РГ" и "Синьхуа" готовы продолжать плодотворное сотрудничество

Плодотворное сотрудничество между "Российской газетой" и китайским информационным агентство "Синьхуа" служит усилению координации и укреплению взаимного доверия между Россией и Китаем. К такому выводу пришли генеральный директор "РГ" Павел Негоица, руководитель московского бюро "Синьхуа" Фань Вэйго и глава бюро агентства в провинции Хайнань Лин Гуанчжи по итогам встречи в редакции "Российской газеты".

Во время беседы Негоица рассказал своим китайским коллегам о ключевых направлениях работы главного печатного органа Правительства Российской Федерации, опыте работы ведущих журналистов в условиях цифровой трансформации медиапространства.

По словам Фаня Вэйго, подготовленные корреспондентами "Синьхуа" материалы, которые публикует "РГ" - важная платформа для развития партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР. Лин Гуанчжи, со своей стороны, выразил благодарность за возможность обмена опытом с российскими коллегами.

Представители ведущих СМИ РФ и Китая договорились развивать взаимное сотрудничество, в том числе региональное партнерство.