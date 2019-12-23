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23.12.2019 20:17
Рубрика: Культура

Будь здорова, старина!

Ответ Енисейска пластиковым окнам
Текст: Оксана Власова
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8048)
На прошедшей в медиацентре "Российской газеты" 25-й церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг-2019" лауреатами в 13 номинациях стали журналисты и редакции изданий из самых разных регионов нашей страны. Автор лучшего материала о проблемах культуры - Оксана Власова из "Енисейской правды" (Красноярский край) - получила приглашение на стажировку в "РГ". А сегодня мы публикуем ее рассказ о необычном уличном музее оконных наличников в далеком от столицы, но, кажется, таком близком и уютном городке - Енисейске.
Фото: Енисейская-Правда.рф
За этот теремок хочется благодарить его создателей, воссоздавших уходящую красоту старинного сибирского города. Фото: Енисейская-Правда.рф

Они завораживают. Они переносят в то время, когда спешки не было и в помине. Тогда каждый дом имел свое лицо, а помогали в этом именно они - деревянные наличники, обрамляющие оконца, да ставенки.

Эти деревянные кружева, неповторимые завитки, узоры и орнаменты до сих пор являются особым украшением старинного Енисейска, привлекающим к тому же и гостей города: понаблюдайте, как вскидываются объективы фотокамер туристов при приближении к этой самобытной красоте. Да вот ведь беда - на снимках только и останется скоро эта рукотворная резная нежность, если, конечно, не одумаются люди да по сторонам не оглянутся...

Фото: Эрик Гольдман
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"Все началось с того, что около десяти лет назад увидел один из наших преподавателей, как в доме на двух хозяев с одной стороны наличники выбросили. Совсем. Спросил. Разрешили забрать", - рассказала директор детской художественной школы Енисейска Наталья Макеева. Хозяин тогда объяснил все просто: сам, мол, уж не молодой, сил совсем ухаживать за оконницами не осталось. "А так, - указал он на пластиковую белоснежную обналичку, - куда проще".

Вскоре "безлички-обналички", словно вирус, охватили весь Енисейск: город переживал настоящий пластиковый бум... Сорванные же наличники вовсе не спешили возвращать на место. Трудно даже представить, но в большинстве случаев они отправлялись... в печь. Правда, некоторым из этих резных свидетелей истории посчастливилось быть замеченными людьми неравнодушными. Так в художественной школе год за годом полнилась коллекция старинных наличников. "А потом мы переехали в этот отреставрированный купеческий дом, - продолжила Наталья Викторовна. - Во дворе же осталось "наследие" - двухэтажное строение, в котором когда-то давно располагался городской архив. Но мы ведь художественная школа, и наше предназначение - воспитывать чувство прекрасного. А тут такое..."

Работы Николая Дорогова - первое, что копируют ученики, отправляясь на пленэр по городским улочкам: так лучше почувствовать дух Енисейска

Побелить-покрасить - первое, что решили тогда преподаватели школы. Но разве творчество может на этом успокоиться? Так родилась идея создать некий уличный музей наличников, этакий арт-объект, где можно было бы посмотреть сохранившиеся экземпляры старинной резьбы. Два года непрестанного труда ушло на сотворение того, чему рабочее название изначально было "уличный музей "Енисейская оконница".

По задумке авторов, оконницы со старых домов обрамляют окна второго этажа. Окна же первого украсили "новоделы" - часть из них изготовлена выпускниками школы. Повторяющихся элементов почти нет. Оказывается, за четыре века своей школы резьбы по дереву в Сибири так и не сформировалось, а потому приезжие мастера "привозили" что-то свое: кто - льва, призванного оберегать покой хозяев, кто - виноградную лозу как символ благополучия и единства, кто - дубовый листок как пожелание сил и долголетия.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Но вот ведь интересная деталь: нигде не указана ни одна фамилия мастера-резчика. Начать исправлять историческую несправедливость мы решили прямо сейчас. Нам, конечно, не найти имен мастеров старых, но тех, кто работал над созданием музея оконниц, мы решили назвать непременно: Юрий и Наталья Макеевы, Евгений Ильин, Алексей Зырянов, Андрей Вертяев, Дмитрий Силантьев, Иван Гурейшин, Нина Иванова.

В этом ряду нельзя не назвать имени еще одного человека. Это его ежедневными стараниями сохранились изображения уже ушедшего и продолжающего уходить облика Енисейска. Николай Федорович Дорогов, чье имя носит енисейская детская художественная школа, искренне надеялся, что в город когда-нибудь придут настоящие мастера-реставраторы, им-то и пригодятся все эти зарисовки как наглядное пособие для возрождения горячо любимого им города. Работы Николая Федоровича - первое, что копируют ученики художественной школы, отправляясь на пленэр по городским улочкам: так лучше получается почувствовать дух Енисейска, пробудить наблюдательность к его деталям.

А теперь вдохновлять будет сам музей. Красота способна превозносить, а потому и пожелание Енисейску-юбиляру сегодня одно: пусть в красивом городе живут красивые люди. Процветания тебе, город родной!

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