Российская модель стала прототипом Джилл Валентайн в Resident Evil 3

В анонсирующем трейлере ремейка Resident Evil 3 на State of Play многие обратили внимание на то, что внешность главной героини претерпела некоторые изменения по сравнению с оригиналом. Это и не удивительно, потому что прототипом Джилл Валентайн в перезапуске послужила российская модель Александра Зотова. Об этом она сама сообщила в личном Instagram-аккаунте.

"Дорогие друзья, я рада сообщить, что стала прототипом Джилл Валентайн в Resident Evil 3. Для меня большая честь работать с Capcom, быть моделью для культового персонажа и присоединиться к семье RE. Спасибо фанатам Джилл Валентайн за вашу доброту и вежливость" - написала Зотова под коротким видео.

В комментариях к посту большинство пользователей поздравляет девушку, отмечая ее сходство с игровым персонажем.

Тем не менее нашлись и недовольные. "Увы, но до харизмы и внешности Сиенны Гиллори (актрисы, исполнившей роль Джилл в киноадаптации Пола Андерсона) как до звезды. Считаю выбор Капком провальным. Новый образ Джилл никакой, ни рыба ни мясо. После выхода игры первым делом установлю мод на изменение внешности" - отреагировал один из юзеров.

Стоит отметить, что ни в одном из аккаунтов Capcom пока не было официального подтверждения об окончательном выборе модели, пускай даже такое очевидное сходство и достаточно сложно оспаривать.