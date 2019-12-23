Санкции США могут лишь затормозить прокладку газопровода

Газопровод "Северный поток-2" готов более чем на 80%. По дну Балтийского моря осталось проложить суммарно, учитывая две нитки, 160 километров труб. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ дало разрешение на строительство в зимние и весенние месяцы. Дело за малым - судами для прокладки труб.

После введения санкций США против "Северного потока-2" суда швейцарской компании Allseas, строившие газопровод, сначала приостановили его укладку, а после консультаций компании с юристами покинули место работ. Теперь сроки окончания строительства полностью зависят от того, какие суда будут его заканчивать. Ясности в этом вопросе еще нет. В Минэнерго на запрос "РГ" не ответили, а компания Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока-2") готова комментировать тему только после Нового года.

Правила "свободного рынка" и "свободной торговли" буксуют уже много лет. Наиболее ярко это проявилось в последнее десятилетие

Европейские партнеры проекта пока только обсуждают с Минфином США санкции в отношении газопровода - как отмечал вице-премьер Дмитрий Козак, консультации должны помочь понять, что означают введенные ограничения для европейских компаний, сейчас они четко не прописаны - премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству проработать ответные меры. А пока их нет, эксперты "РГ" рассмотрели возможные сценарии продолжения строительства и прикинули в зависимости от них приблизительные сроки завершения проекта.

Первый, самый быстрый и самый маловероятный. Если Германия найдет в себе смелость пойти против США не только на словах, обвиняя Вашингтон во вмешательстве в европейские дела, а покажет на деле свою независимость и завершит строительство своими силами. В этом случае газопровод может быть достроен уже весной 2020 года, даже учитывая непростую погодную обстановку зимой в Балтийском море.

Второй вариант, более долгий и дорогой, но и более реальный. Можно попытаться найти новых подрядчиков или купить нужные морские суда в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь в Китае. Тогда, с учетом пути до места работ в Балтийском море можно завершить строительство к началу лета 2020 года.

Осложняет положение то, что Пекин и Вашингтон именно сейчас пытаются найти точки соприкосновения и выйти из состояния торговой войны. А компании из других стран региона вряд ли захотят попасть под санкционный каток США. Проблема в том, что под новые ограничения попадают не только морские суда, занимающиеся укладкой газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" на глубинах более 100 футов (30 метров), но также физические и юридические лица, которые продадут или сдадут в аренду суда для этих проектов.

Впрочем, здесь есть лазейка. "Частные компании из любых стран не пойдут на нарушение санкций США. Удачным решением могло бы быть приобретение в собственность государства судов такого рода", - считает руководитель международной практики KPMG по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / ЛЕОНИД КУЛЕШОВ / СЕРГЕЙ ТИХОНОВ

Третий вариант самый долгий, но и самый возможный. У России есть трубоукладчик "Академик Черский". Судно сейчас находится в Находке и к месту работ может прибыть через месяц после выхода из порта. Есть также трубоукладочная баржа "Фортуна", но она плоскодонная и предназначена для работ в прибрежных водах. Весьма сомнительно, что ее технически возможно использовать в открытом море, особенно учитывая зимние шторма на Балтике. С учетом долгого пути одного судна до Балтики и технических ограничений второго, строительство газопровода может затянуться в этом случае до конца лета 2020 года.

Таков результат санкций Вашингтона, которые могут сильно затормозить строительство "Северного потока-2", но никак не остановить его вообще. Фактически действия США сравнимы с анекдотом про "съесть не съем, но понадкусываю". Не сумев остановить строительство газопровода, они максимально его затягивают, причем руководствуясь исключительно своими интересами, нарушив свои же экономические принципы, которые долгое время провозглашали незыблемыми и основополагающими для современного мира.

"Правила "свободного рынка" и "свободной торговли" буксуют уже много лет. Наиболее ярко это проявилось в последнее десятилетие, с момента финансового кризиса 2008 года, - считает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Сергей Алихашкин. - С приходом к власти Трампа в 2016 году США стала "пионером" протекционистских настроений в отношении глобальной свободной торговли. Была провозглашена "не свободная торговля", а "справедливая торговля".

Правила эти характеризуются всеобщим разрушением всех существующих мировых торговых союзов (начиная от ВТО) и подписанием новых, на условиях выгодных США. "В нынешнем состоянии экономики для американцев "свободный рынок" в первую очередь означает "свободный рынок для себя", защиту собственных торговых интересов", - уточняет Сергей Алихашкин. Санкционная политика США в отношении "Северного потока-2" прекрасно вписывается в эту парадигму справедливой торговли. Весьма опасный путь для страны, чья экономика занимает больше 30% от мировой. Диктат силы (не важно, военной или экономической) в истории всегда приводил не к развитию, а к катастрофе.

Дело не труба

Немецкие СМИ, в которых санкции США против "Северного потока-2" стали темой номер один, разделяют сдержанный оптимизм в отношении перспектив завершения проекта. Большинство политиков и экспертов в Германии убеждены, что попытки администрации Трампа сорвать сдачу уже почти достроенного газопровода обречены на провал, хотя и не исключают заминок.

"ФРГ до последнего пыталась не допустить введения штрафных мер против газопровода по дну Балтики, но безуспешно... На сегодняшний день из 2400 километров трубы недостроено менее двухсот. Санкции могут задержать процесс", - отмечает деловое издание Handelsblatt. Похожий прогноз дает спикер по международным делам от фракции Социал-демократической партии Нильс Шмид, которого цитирует портал Spiegel online: "Санкции не в силах помешать вводу в строй "Северного потока-2", разве что отсрочат его. Европейская энергетическая политика будет решаться в Германии, но не в США". Глава фракции социал-демократов Рольф Мютцених выразился более жестко: "Очевидно, что ЕС и Германия для Трампа никакие не союзники, но вассалы, от которых ждут дани".

По мнению наблюдателей, приостановка трубоукладочных работ по морскому дну швейцарской компанией Allseas может быть временным - "до получения четких предписаний (регулирующих, технических и экологических) от уполномоченных американских ведомств", пишет Spiegel online.

Немецкие комментаторы отмечают, что нынешнее правительство Германии полно решимости довести проект до конца, а вот если бы в него вошли "зеленые", то постарались бы сделать все от них зависящее, чтобы не допустить сделки, даже если Германии пришлось бы срочно искать альтернативу поставкам углеводородов из России. "Однако газовый бизнес - дело фирм. В конце концов кто может заставить их покупать дорогой сжиженный газ у США?" - отмечает колумнист журнала Focus.

Подготовила Екатерина Забродина