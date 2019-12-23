"Мы выполнили все намеченные планы, главным из которых был, конечно, план реализации Послания Федеральному Собранию. Членами Совета Федерации, самостоятельно и совместно с депутатами, в Государственную Думу внесено 140 законопроектов. 71 из них, в том числе ранее внесенных, стали законами", - отметила Матвиенко. В числе достижений она упомянула введение раннего распределения межбюджетных трансфертов, субсидий и субвенций. Это позволит регионам "уже в декабре заключать соглашения и с января начинать конкурсные процедуры и организовать работу по реализации в том числе национальных проектов".
В следующем году Совфед сделает акцент на мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спикер поручила сенаторам в своих регионах встретиться с ветеранами, узнать, кто из них в чем нуждается, и оперативно оказать помощь. Она также дала коллегам задание на праздники: "Послушать людей, с тем чтобы мы могли учесть их пожелания, предложения в нашей законодательной деятельности в весеннюю сессию". "Надеюсь, что по окончании каникул на нашей "разминке" вы озвучите те актуальные вопросы, которые волнуют людей в ваших субъектах", - добавила председатель СФ.
А началось заседание с обращения, которое сенаторы направили в правительство. Оно касается введения временного запрета на оптовую и розничную продажу так называемых никпэков - леденцов и мармелада с содержанием никотина. Эти "лакомства" выпускаются в яркой упаковке и привлекают внимание детей и подростков, что вызывает особое беспокойство парламентариев. Его разделяют и медики- они фиксируют рост обращений в связи с отравлением никотином. Концентрация вредного вещества одной партии "конфет", по экспертным оценкам, может достигать от 20 до 60 мг. Для сравнения: в одной сигарете никотина не более 1 мг. Сама собой проблема не решится, уверены парламентарии, поскольку изготовление и продажа никпэков - прибыльный бизнес. Эта продукция появилась на российском рынке несколько месяцев назад и не подпадает ни под какие ограничения, поскольку не относится к табачным изделиям. Исправить правовой вакуум можно - например, через внесение поправок в законопроект, который приравнивает курение электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах к обычным сигаретам. Он готовится ко второму чтению после новогодних праздников. "Учитывая вышеизложенное, Совет Федерации обращается к правительству РФ с просьбой принять оперативные меры по предотвращению массовых отравлений никотином, в том числе среди детей и молодежи, и приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотинсодержащей бестабачной продукцией", - говорится в обращении.