Совет Федерации на заключительном заседании осенней сессии принял обращение к правительству с просьбой ввести временный запрет на оптовую и розничную продажу леденцов и мармелада с содержанием никотина. Эти изделия представляют опасность для здоровья, но не подпадают под регулирование. Всего же на последнем заседании сенаторы рассмотрели более 90 вопросов повестки. Председатель палаты Валентина Матвиенко подвела итоги работы в этом году.

"Мы выполнили все намеченные планы, главным из которых был, конечно, план реализации Послания Федеральному Собранию. Членами Совета Федерации, самостоятельно и совместно с депутатами, в Государственную Думу внесено 140 законопроектов. 71 из них, в том числе ранее внесенных, стали законами", - отметила Матвиенко. В числе достижений она упомянула введение раннего распределения межбюджетных трансфертов, субсидий и субвенций. Это позволит регионам "уже в декабре заключать соглашения и с января начинать конкурсные процедуры и организовать работу по реализации в том числе национальных проектов".

В следующем году Совфед сделает акцент на мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спикер поручила сенаторам в своих регионах встретиться с ветеранами, узнать, кто из них в чем нуждается, и оперативно оказать помощь. Она также дала коллегам задание на праздники: "Послушать людей, с тем чтобы мы могли учесть их пожелания, предложения в нашей законодательной деятельности в весеннюю сессию". "Надеюсь, что по окончании каникул на нашей "разминке" вы озвучите те актуальные вопросы, которые волнуют людей в ваших субъектах", - добавила председатель СФ.

Леденцы и мармелад с содержанием никотина выпускаются в яркой упаковке и привлекают внимание детей и подростков

А началось заседание с обращения, которое сенаторы направили в правительство. Оно касается введения временного запрета на оптовую и розничную продажу так называемых никпэков - леденцов и мармелада с содержанием никотина. Эти "лакомства" выпускаются в яркой упаковке и привлекают внимание детей и подростков, что вызывает особое беспокойство парламентариев. Его разделяют и медики- они фиксируют рост обращений в связи с отравлением никотином. Концентрация вредного вещества одной партии "конфет", по экспертным оценкам, может достигать от 20 до 60 мг. Для сравнения: в одной сигарете никотина не более 1 мг. Сама собой проблема не решится, уверены парламентарии, поскольку изготовление и продажа никпэков - прибыльный бизнес. Эта продукция появилась на российском рынке несколько месяцев назад и не подпадает ни под какие ограничения, поскольку не относится к табачным изделиям. Исправить правовой вакуум можно - например, через внесение поправок в законопроект, который приравнивает курение электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах к обычным сигаретам. Он готовится ко второму чтению после новогодних праздников. "Учитывая вышеизложенное, Совет Федерации обращается к правительству РФ с просьбой принять оперативные меры по предотвращению массовых отравлений никотином, в том числе среди детей и молодежи, и приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотинсодержащей бестабачной продукцией", - говорится в обращении.