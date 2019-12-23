СФ попросит приостановить оборот продуктов, содержащих никотин

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник намерен обратиться к правительству с просьбой о приостановке оптовой и розничной продажи никотиносодержащих изделий до принятия поправок в законодательство. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенаторы надеются, что временный запрет может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Сенатор напомнил, что продажа снюсов и жевательного табака уже попала под запрет, "однако рынок предлагает новые продукты, в том числе и разные никотиносодержащие конфеты, которые покупают подростки". "При этом популярность у ребят в таких "конфетах" в семь раз выше, чем у взрослых", - подчеркнул он.

"Впереди школьные каникулы, и нужно принимать меры для защиты здоровья подростков", - уверен Рязанский.

Ранее парламентарий рассказал "РГ", что запрет на продажу конфет с никотином планируется внести в законопроект, который приравнивает курение электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах к обычным сигаретам. "Продажа такой продукции сейчас не регламентируется. То есть подобные "конфеты" продают детям и подросткам. Необходимо срочно это запретить", - отметил он.

По словам Рязанского, Госдума намерена рассмотреть законопроект во втором чтении после новогодних каникул