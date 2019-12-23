Шарапова приехала на выставочный турнир на Гавайи

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая на прошлой неделе вышла на корт впервые с августа и выиграла выставочный матч против австралийки Айлы Томлянович в Абу-Даби, готовится к новому показательному турниру. Он пройдет с 26 по 28 декабря на Гавайях.

Жеребьевка уже состоялась. За выход в финал Шарапова поспорит с соперницей из Японии Мисаки Дои. В другом полуфинале еще одна экс-первая ракетка мира немка Анжелика Кербер встретится с победительницей матча между американкой Даниэль Коллинз и бельгийкой Яниной Викмайер.

В то же время Мария думает и о серьезных соревнованиях. Новый сезон начнется в Австралии с подводящих турниров и, конечно, с первого в году "Большого шлема" - Australian Open. Шарапова честно признается, что не знает, чего от себя ждать, ведь из-за травмы плеча она сыграла в 2018-м всего 15 официальных матчей. Однако пятикратная победительница "мэйджоров" заявляет, что мотивация для возвращения у нее есть.

- Я люблю то, чем занимаюсь в жизни. Я думаю, всем видно, что, когда у меня есть возможность соревноваться, я получаю удовольствие от игры, - цитирует Шарапову The National. - Да, у меня есть большие цели и мечты, не связанные с теннисом. Тем не менее у меня есть внутренний огонь и мотивация оставаться на корте. Я просыпаюсь с желанием поскорее пойти на тренировку, чтобы стать лучше. В юности я не думала, что буду играть после 30 лет. Но никогда не знаешь, как сложится твоя карьера. Можно заниматься спортом до тех пор, пока хочешь этого. Нужно найти правильный баланс. Лично я полюбила теннис еще в детстве. И сейчас у меня есть мотивация продолжать играть.