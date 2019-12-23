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Шоураннер "Ведьмака" рассказала о втором сезоне

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    23.12.2019, 14:00
Текст:   Козьма Лоханкин

Первый сезон "Ведьмака" вышел на Netflix в конце минувшей недели и предсказуемо спровоцировал сетевые баталии между теми, кому он понравился, и теми, у кого вызвал священную ярость.

Фото: kinopoisk.ru
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Тем временем шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич поделилась подробностями о сезоне втором, который был анонсирован ещё до премьеры первого (а всего планируется не меньше семи).

По словам Лорен, вышедшие восемь эпизодов только заложили фундамент будущей истории.

Она пообещала, что в следующих сериях пока только обозначенные элементы раскроются.

"Персонажи начнут пересекаться, иногда ладить друг с другом, иногда - нет. Все эти линии: Геральт и Йеннифер, Геральт и Цири. Все королевства, которые лишь вскользь упоминаются в первом сезоне, всплывут на поверхность во втором", - приводит слова Шмидт DigitalSpy.

Шоураннер поспешила заверить, что повествование станет более насыщенным.

Наша рецензия на дебютные восемь серий "Ведьмака" - здесь.

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