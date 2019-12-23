Смартфоны Apple и Samsung назвали опасными. Но выяснилось, что это не так

Американская юридическая фирма Fegan Scott подала в суд на компании Apple и Samsung, обвинив их в выпуске смартфонов, представляющих опасность для здоровья человека.

По словам представителей компании, производители выпускают устройства, уровень электромагнитного излучения которых якобы превышает допустимые нормы, и потребители "должны знать правду".

В своих заявлениях Fegan Scott ссылается в том числе на исследование издания Chicago Tribune, которое было проведено в июле 2019 года и показало "многократное превышение" электромагнитного излучения смартфонов Apple и Samsung. В тестах участвовали аппараты iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 и некоторые другие модели.

Однако эти результаты опровергаются тестами Федеральной комиссии по связи США (FCC), которая приобрела аналогичные устройства, изучила их и вынесла вердикт, на который ссылается Phone Arena: излучение устройств полностью соответствует принятым нормам.

Как намерены поступить в Fegan Scott после обнародования результатов исследования FCC, неизвестно.