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23.12.2019 18:16
Рубрика: В мире

Я в айтишники пойду

Составлен рейтинг самых популярных профессий
Текст: Диана Ковалева
Аналитики LinkedIn, социальной сети для установления деловых контактов, выяснили, что наиболее востребованными профессиями в Сингапуре в 2020 году станут специалисты в сфере искусственного интеллекта, роботостроения, веб-разработки и кибербезопасности. Не останутся за бортом и эксперты в области электронной торговли, а также так называемые креативные копирайтеры. Об этом сообщает интернет-портал HRM Asia. "РГ" решила выяснить, какие еще профессии сегодня больше всего востребованы в других странах мира.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Канаде, по данным портала trade-schools.net, занимающегося консалтингом в сфере образования, все рекорды бьет должность дипломированной медсестры. Как утверждают аналитики, всему виной старение населения. Стареют как сами медсестры, которые уходят на пенсию, так и пациенты, особенно рожденные в период беби-бума, начавшегося примерно в середине XX века. Стареющие беби-бумеры из-за своего количества угрожают в разы увеличить объемы работы медицинских центров, которым как раз таки и понадобятся новые руки. На втором месте по востребованности в Канаде стоят дальнобойщики, за ними педагоги профобучения, бизнес-консультанты и сварщики.

Фото: iStock
Эксперты назвали самые востребованные рабочие профессии

А во Франции самыми нужными на рынке профессий стали виноделы, арбористы (специалисты по уходу за деревьями) и собиратели, о чем свидетельствует совместное исследование Агентства по помощи безработным и Центра исследований и мониторинга условий жизни Credoc. Далее идут уборщики, официанты, помощники на кухне, специалисты в социокультурной сфере и сотрудники служб помощи на дому. В соседней Швейцарии, по данным французской сети агентств по трудоустройству Groupe LIP, самыми востребованными также считаются соцработники, помогающие по дому, сотрудники патронажной службы, продавцы и менеджеры бухгалтерской, финансовой и административной сфер. А в Германии, по данным Фонда Bertelsmann, больше всего нужны врачи, медсестры, инженеры и специалисты компьютерных технологий.

Крайне высок спрос на медицину и IT-сферу в США, где, согласно подсчетам сайта по поиску работы CareerBuilder, в 40 из 50 штатов профессии врача, его помощника или медсестры, а также разработчика программного обеспечения считаются самыми высокооплачиваемыми и востребованными. В Великобритании же на первом месте стоит бизнес-отрасль. Так, по данным крупного сайта вакансий Glassdoor, самой нужной профессией является проектный менеджер. За ним идут бизнес-аналитик, исследователь данных и разработчик программного обеспечения.

В мире США В мире Европа Германия В мире Европа Франция В мире Юго-Восточная Азия Сингапур В мире Северная и Центральная Америка Канада

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