Совет Федерации разрешил размещать курительные комнаты в аэропортах

Попасть в них сможет человек, зарегистрировавшийся на рейс и прошедший предполетный контроль.

Основное отличие новых помещений для курения заключается в том, что их стены не могут быть прозрачными, чтобы другие пассажиры не могли видеть процесс курения. Внутри также будут установлены системы вентиляции.

Как ранее писали в RNS, аэропорт Шереметьево запланировал открытие 14 курилок в начале 2020 года. В аэропорту Пулково также рассматривают организацию одной-двух курительных комнат на каждую стерильную зону.