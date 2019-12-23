Совфед одобрил допуск иностранных пилотов на экспериментальные самолеты

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который дает право иностранным пилотам входить в состав экипажей экспериментальных воздушных судов.

Как пояснил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, речь идет о тех самолетах, которые создаются на заводах для продажи за рубеж. С принятием этого закона иностранцы смогут проходить обучение правилам эксплуатации таких судов. По его словам, сейчас иностранцы не имеют права водить российские самолеты на территории РФ ни в каком качестве.

В законе оговаривается, что командиром экипажа экспериментального воздушного судна может быть только гражданин РФ. Иностранный гражданин не имеет права выполнять эти функции.

Закон предоставляет право нероссиянам входить в состав экипажа экспериментального судна, но только во время обучения их пилотированию, во время демонстрационного полета или полета для получения сертификации.

Документ касается только экспериментальной воздушной техники. Правила допуска иностранцев на суда государственной и гражданской авиации остаются неизменными.