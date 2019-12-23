Совфед одобрил порядок возврата страховых премий заемщикам

Заемщики смогут вернуть стоимость страхования полностью или частично в случае отказа от полиса или досрочного погашения кредита. В понедельник Совет Федерации одобрил такие поправки в Гражданский кодекс и в законы о займах и ипотеке.

Действующей редакцией пункта 3 статьи 958 Гражданского кодекса предусмотрено, что при досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.

Поправки вводят новую норму - теперь порядок возврата страховой премии при досрочном отказе гражданин от договора страхования регулируется не только в рамках конкретного договора, но и в специальных законах.

Речь идет о законах о потребительском займе и об ипотечных кредитах. В них прописывается порядок возврата суммы страховки. Основания для этого возникают в случае, если заемщик отказывается от страхования в течение 14 дней после заключения договора либо погашает кредит досрочно.

В обоих ситуациях страховщик обязан вернуть сумму страховки. Во втором случае - за вычетом стоимости страхования в период выплаты кредита.

Закон также закрепляет за гражданином право получить кредит без страхования, однако банк в этом случае может увеличить процентную ставку.

Сенаторы считают, что "реализация положений федерального закона будет способствовать справедливому балансу интересов коммерческих организаций и потребителей финансовых услуг".