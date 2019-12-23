Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

Совет Федерации одобрил закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей в месяц. Сейчас МРОТ равен 11 280 рублям.

Как отметила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, повышение МРОТ будет иметь положительный эффект, приведёт к росту зарплат, а также других выплат, например пособий по беременности, сообщает ТАСС.

Галина Карелова также добавила, что в разных регионах МРОТ будет выше установленного, поскольку своё влияние окажут повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате людей на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях.