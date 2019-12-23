Совфед одобрил закон о закупке лекарств для лечения орфанных заболеваний

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, расширяющий список орфанных (редких) заболеваний, препараты для лечения которых будут закупаться за счет средств федерального бюджета.

Минздраву передадут из регионов полномочия по обеспечению лекарствами больных апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).

Как пояснил глава комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, сейчас в России 1518 человек имеют такие диагнозы, в том числе 255 детей. Затраты на централизованную закупку лекарственных препаратов для этих пациентов оцениваются в 2 млрд рублей ежегодно.

В случае подписания президентом закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

По словам Рязанского, после этого в перечне редких заболеваний, лечение которых финансируется за счет бюджетов регионов, останется еще 17 наименований.