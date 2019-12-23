Совфед поддержал закон о штрафах за спекуляцию театральными билетами

Наказание будет пропорционально стоимости билета. Оно предусмотрено для юридических лиц и предпринимателей без образования юрлица. Помимо штрафа, к ним может быть применена приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Штраф для граждан составит от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете, а для должностных и юридических лиц - от двукратной до трехкратной цены. Речь идет о случаях незаконной реализации билетов, абонементов и экскурсионных путевок на культурные и зрелищные мероприятия. Цена считается завышенной, если билет продается с наценкой в 10 и более процентов.

Протоколы о правонарушениях в сфере продажи билетов будут составлять должностные лица министерства культуры РФ.

Те, кто продает свой "лишний билетик" в театр или на экскурсию по номиналу, нарушителями не считаются.