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23.12.2019 11:21
Рубрика: Власть

Совфед призвал правительство приостановить продажу "конфет" с никотином

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на заключительном заседании осенней сессии принял обращение к правительству с просьбой ввести временный запрет на оптовую и розничную продажу так называемых никпэков - леденцов и мармелада с содержанием никотина. Эти изделия представляют опасность для здоровья, но не подпадают ни под какое регулирование.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Совет Федерации выражает глубокую обеспокоенность ситуацией, связанной с распространением в стране сосательной и жевательной никотинсодержащей бестабачной продукции (никпэков) - аналогов запрещенного к оптовой и розничной торговле в РФ табака сосательного (снюса). Основным компонентом никпэка является никотин, - говорится в обращении палаты. - Эта продукция выпускается в том числе в форме жевательного мармелада, конфет с различным и вкусовыми добавками в ярких упаковках, что делает ее особенно привлекательной для детей и подростков".

Фото: Gemphotography / istock.
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Сенаторы приводят экспертные оценки, согласно которым концентрация никотина в одной партии никпэка составляет от 20 до 60 мг никотина. Для сравнения - в одной сигарете его не более 1 мг. Таким образом "конфета" способствует быстрому формированию никотиновой зависимости, говорится в документе.

"В настоящее время отмечается значительный рост потребления никпэков среди детей и подростков", - отмечают сенаторы. Медики, по их данным, фиксируют рост обращений в связи с передозировкой никотина вследствие употребления подобных продуктов.

Сама собой проблема не решится, уверены парламентарии, поскольку изготовление и продажа никпэков - очень прибыльный бизнес. В обращении Совфеда указано, что себестоимость производства одной упаковки опасного лакомства составляет от 15 до 50 рублей в зависимости от размера партии, а средняя розничная цена - около 300 рублей. То есть прибыль составляет от 550 до 2000 процентов.

При этом законодательство никак не регулирует оборот этой продукции, поскольку она не содержит табака и не подпадает под действие антитабачных ограничений.

"Учитывая вышеизложенное, Совет Федерации обращается к правительству РФ с просьбой принять оперативные меры по предотвращению массовых отравлений никотином, в том числе среди детей и молодежи, и приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотинсодержащей бестабачной продукции", - говорится в постановлении.

Фото: iStock
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Срочность введения таких мер связана с тем, что принять законодательный запрет не получится до начала весенней сессии Госдумы, пояснил глава комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский. Необходимые поправки могут быть внесены в законопроект, который приравнивает курение электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах к обычным сигаретам. Он готовится ко второму чтению после новогодних праздников.

"В связи с тем, что нам предстоят школьные каникулы, чтобы они не омрачились такого рода трагедиями, наш комитет предлагает принять обращение к правительству с просьбой временно приостановить, до момента принятия государственного регулирования оптовую и розничную торговлю никонтинсодержащими веществами", - сказал он.

Такая продукция появилась на российском рынке всего несколько месяцев назад, прояснил замначальника ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России Валерий Кирилишин. По его словам, недавно Роспотребнадзор приравнял ее к пищевым продуктам, что позволит принять хоть какие-то меры регулирования в условиях правового вакуума в отношении никпэков.

"Мы обратимся к Дмитрию Анатольевичу (Медведеву), мы надеемся, что правительство оперативно отреагирует на наше обращение и примет постановление о запрете до принятия соответствующего закона", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Но эти преступники более оперативно приспосабливаются к нашему законодательству: одно запретили - тут же появляется другое", - отметила она, имея в виду недавний запрет снюсов и насвая. По мнению Матвиенко, не стоит делать разницу между табачной и бестабачной никотинсодержащей продукцией. "Какая разница, откуда никотин. Мы сейчас запретим это, они придумают что-то новое, с другим названием, а по сути - то же самое, чем они травят детей", - считает глава СФ.

Матвиенко также предложила опубликовать список производителей никпэков. По словам Валерия Рязанского, многие из них - российские предприятия, зарегистрированные в Москве и Подмосковье.

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