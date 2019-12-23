Совфед защитил права участников амнистии капиталов

Поправки вносятся в ряд статей Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ). В частности, в новой редакции ст. 75 к недопустимым доказательствам отнесены данные специальной декларации и приложениях к ней, за исключением случаев, когда декларант сам передает копии документов для приобщения к уголовному делу.

Изложенные в декларации факты также не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела. Изъятие этого документа и приложений к нему не допускается.

"Принятие федерального закона позволит устранить возможность для правоприменения, концептуально противоречащего государственной политике в данном вопросе и не допустить отказа в предоставлении гарантий, предусмотренных федеральным законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", - говорится в заключении профильного комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.