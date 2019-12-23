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23.12.2019 14:50
Рубрика: Спорт

"Спартак" признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список самых успешных команд в истории Лиги чемпионов. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте организации.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В рейтинге оцениваются выступления клубов с 1955 по 2019 год. За победу команде начислялось два очка, за ничью - одно.

Лучшим российским клубом стал "Спартак". Москвичи идут на 34-м месте со 111 очками. Напомним, что наивысшими достижениями "красно-белых" в Лиге чемпионов являются два выхода в четвертьфинал (1980/81, 1995/96) и участие в полуфинале в сезоне 1990/91.

В топ-3 лучших российских клубов попали ЦСКА (45-е место, 92 очка) и питерский "Зенит" (57-е место, 70 очков). В список также вошли: "Локомотив" (97-е место, 36 очков), "Рубин" (163-е место, 15 очков), "Ростов" (214-е место, 10 очков), "Торпедо" (339-е место, три очка), "Динамо" (374-е место, два очка), "Краснодар" (398-е место, два очка), "Алания" (495-е место, ноль очков).

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Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал". В его активе 600 очков. Далее идут "Бавария" (474 очка) и "Барселона" (446 очков).

В топ-10 также вошли: "Манчестер Юнайтед" (374 очка), "Ювентус" (349), "Милан" (314), "Ливерпуль" (289), "Бенфика" (287), "Порту" (277) и "Аякс" (266).

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