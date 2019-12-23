Спортсмены Ватикана намерены выступить на Олимпиаде в Париже

Государство Ватикан планирует сформировать Национальный олимпийский комитет и принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия летних Игр 2024 года в Париже.

Как заявил министр спорта Ватикана Мельчор Санчес де Тока, у небольшого государства превосходные отношения с Международным олимпийским комитетом, однако есть желание придать еще больше стабильности.

"Профессиональный спорт стал индустрией, огромным рынком. Мы должны принимать это во внимание. Людей очень привлекает зрелищность спорта. Это означает, что спорт затрагивает что-то глубоко в человеке", - приводит слова министра спорта Ватикана РИА Новости.

В Ватикане готовы создать НОК, однако это вопрос времени. Для этого необходимо иметь пять-шесть видов спорта, которые входили бы в международные федерации. По словам министра спорта, уже идет дискуссия о членстве во Всемирной легкоатлетической ассоциации.

"Мы можем играть в футбол, крикет, заниматься тхэквондо. С пятью или шестью видами спорта мы могли бы сформировать НОК. Мы не хотим бороться за медали. Наш олимпийский комитет был бы, прежде всего, символическим. Но это показало бы, что ценности олимпизма могут быть разделены христианами... Мне кажется, это реально", - сказал Санчес де Тока.