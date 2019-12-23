Стало известно, когда Xiaomi обновит три смартфона на чистом Android

Владельцы смартфонов Xioami Mi A2, A2 Lite и A3 с момента выхода Android 10 в нетерпении проверяют, пришло ли им обновление операционной системы - ведь их аппараты работают на чистом Android.

Однако апдейт до сих пор не выпущен, и лишь недавно появилась информация о сроках обновления девайсов, выпущенных совместно с Google по программе Android One.

Как пишет NotebookCheck со ссылкой на данные внутри Xiaomi, обновление Android 10 будет выпущено для Mi A2, Mi A2 Lite и Mi A3 в январе 2020 года - вместе с январским патчем безопасности.

Декабрьское обновление уже вышло для "чистого Android" от Xiaomi во многих регионах, включая Россию, поэтому свежий апдейт не за горами, уверяют представители компании. Для смартфонов серии Mi A2 обновление станет последним - Android 11 они, скорее всего, уже не увидят.