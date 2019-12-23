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23.12.2019 19:04
Рубрика: Экономика

Палладий разгоняется

Стоит ли вкладывать деньги в редкоземельный металл
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8048)
Палладий в 2019 году стал самой выгодной инвестицией среди драгметаллов, его стоимость выросла в полтора раза и достигала рекордных за всю историю торгов отметок. Непрофессиональные инвесторы могут вкладывать деньги в палладий косвенно и напрямую, но мнения аналитиков о том, стоит ли это делать в 2020 году, уже после мощного роста, разошлись.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Стоимость унции палладия поднималась на днях на Лондонской бирже металлов до 2000 долларов, это рекорд за всю историю биржевых торгов. В целом за последний квартал палладий подорожал на 20%, за 2019 год - в полтора раза. После ажиотаж немного спал, накануне цена металла колебалась возле отметки 1850 долларов за унцию.

Палладий активно используется в автопроме (в основном в производстве катализаторов выхлопных газов), и несмотря на глобальный понижающий тренд в автомобилестроении, на рынке сформировался устойчивый дефицит этого металла, говорит аналитик УК "Альфа-капитал" Артем Копылов. Он оценивается в 600-800 тысяч унций и толкает вверх котировки металла, отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Дополнительные факторы для взлета цен в конце 2019 года - новости о вынужденной приостановке добычи руд платиновой группы одним из крупнейших в мире производителей металла в ЮАР. Также спросу на палладий способствует предновогоднее ралли: рынки завершают год в состоянии эйфории благодаря сближению позиций США и Китая в торговых переговорах, рассказывает Дейнека.

Фото: istock
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Техническая картина говорит о перекупленности металла, до конца года цена палладия не восстановится до 2000 долларов за унцию, а в 2020 году он может подешеветь и до 1550 долларов за унцию, прогнозирует Копылов. Дефицит палладия в мире останется, поэтому потенциал для роста цены на металл остается, не согласен Дейнека. По его ожиданиям, верхней границей цены за унцию палладия в следующем году станут 2600-2700 долларов. Впрочем, это оптимистичный прогноз, он может реализоваться, если США и Китай продолжат торговое сближение. Если торговая война между ними реинкарнируется, то потолок цен сместится до 2200-2500 долларов, ожидает Дейнека.

Среднегодовая стоимость палладия в 2020 году может сложиться в районе 2000 долларов, допускает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Но такой высокий уровень цен предполагает и глубокие коррекции вниз, говорит она.

Неопытные инвесторы могут вложиться в монеты из палладия - они дорогие и редкие

Палладий, по мнению Дейнеки, интересная идея для инвестирования на долгий срок, без применения спекулятивной стратегии. Инвестировать в палладий можно и опосредованно, например, купив акции как крупных компаний производителей (в России это "Норильский никель", в ЮАР - Anglo), так и переработчиков - например, North American Palladium Ltd, советует эксперт. В целом для покупки на Московской бирже доступны и фьючерсы на палладий.

Однако любое инвестирование в товарные рынки - высокорисковая операция, предупреждает Лукичева. Поэтому неквалифицированные инвесторы могут выбрать вариант с покупкой инвестиционных монет из палладия - они довольно редко, но встречаются на рынке, говорит аналитик.

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