Страховой рынок достиг потолка

Российский рынок страхования не сможет приблизиться к 2021 году к целевому объему в два триллиона рублей, обозначенному Всероссийским союзом страховщиков в своей стратегии развития. Позитивное влияние главного драйвера - страхования жизни - исчерпано, оно показывает отрицательную динамику впервые с кризиса 2008-2009 годов.

Об этом говорится в обзорах рейтинговых агентств НКР и "Эксперт РА". По прогнозу аналитиков НКР, по итогам 2019 и 2020 годов объем полученных страховых премий не будет расти, оставшись на уровне прошлого года - почти 1,5 трлн рублей. Добровольное медстрахование и страхование от несчастных случаев не способны придать рынку такой импульс, как страхование жизни, говорится в обзоре НКР.

НКР ожидает сокращения сегмента страхования жизни до конца 2020 года. По их прогнозам, объем рынка по итогам 2019 года снизится до 400 миллиардов рублей в результате предпринятых Банком России и Союзом страховщиков мер по борьбе с мисселингом - вводом клиентов в заблуждение при продаже неподходящего им инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

В 2020 году продолжится и тренд на замещение премий ИСЖ сборами по накопительному страхованию жизни. По итогам следующего года объем рынка может снизиться до 380 млрд рублей, прогнозируют в НКР.

"Введение стандартов осуществления продаж в целях борьбы с мисселингом, с одной стороны, повысило качество информирования клиентов и, с другой стороны, оказало давление на динамику рынка страхования жизни. Вслед за замедлением темпов розничного кредитования отмечается снижение темпов прироста премий по страхованию жизни заемщиков. Впервые после кризиса 2008-2009 годов страхование жизни демонстрирует отрицательную динамику", - говорит старший директор по страховым и инвестиционным рейтингам "Эксперт РА" Ольга Любарская. В 2019 году агентство ожидает увидеть сокращение премий по страхованию жизни на 11-12%, также до 400 млрд рублей.