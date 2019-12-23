Суды стали чаще ограничивать в правах игроманов и алкоголиков

Новости

В Петербурге в Неву упал бетоновоз 09:29
Тест ДНК доказал невиновность приговоренного к пожизненному заключению 09:24
"Три кита" дальней авиации России показали на видео 09:21
В Прикамье пятеро детей отравились неизвестным газом в кафе 09:07
Автор книги "Вонгозеро" прокомментировала ситуацию с сериалом "Эпидемия" 09:00
В Биробиджане торговый центр эвакуировали из-за задымления 08:50
В Комсомольске из-за морозов отменили занятия в начальной школе 08:46
На северо-востоке Москвы загорелись два вагона электрички 08:21
Поезда на МЦД-2 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя 08:10
Панарин продлил результативную серию 07:20
Перед визитом Путина у острова Гогланд было обезврежено минное поле 07:16
Воздух в Москве прогреется до рекордных значений 07:10
Китай снизит пошлины на 850 видов импортной продукции 06:55
Укравший книгу про Казанову посол Мексики в Аргентине уволился 06:38
Начальника отдела хабаровского "Водоканала" осудили за взятки 06:31
Онколог перечислила симптомы рака в области головы и шеи 06:07
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России 05:50
Российские военные привезли в Сирию пряники и мед 05:33
На Филиппинах девять человек скончались из-за некачественного алкоголя 05:18
На Камчатке при падении автобуса в кювет пострадали три человека 05:13
Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге 04:32
Трамп: Пелоси диктует условия проведения импичмента в сенате 04:30
Строившие "Северный поток-2" суда Allseas покинули место работ 04:22
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту около двух километров 04:06
Лавров: Россия ответит на санкции США без ущерба для себя 03:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
23.12.2019 08:52
Рубрика: Власть

Суды стали чаще ограничивать в правах игроманов и алкоголиков

Текст: Владислав Куликов
По данным Судебного департамента при Верховном суде России, суды стали реже отказывать в ограничении дееспособности игроманов и алкоголиков. Всего за шесть месяцев было вынесено 213 таких решений, доля отказов составила 27,7 процента. В прошлом году за тот же период было принято 187 решений об ограничении дееспособности из 276 обращений, то есть отказано в 32,2 процентах случаях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ограничение дееспособности предполагает установление попечительства над человеком, кто-то из близких родственников возьмет под контроль его доходы и расходы. Например, зарплату игромана будет получать попечитель. При этом ограничение дееспособности не предполагает лишения человека всех прав, он по-прежнему остается членом общества, ему только нельзя бесконтрольно тратить деньги.

Эксперты полагают, что в перспективе число таких дел будет расти. По мнению некоторых правоведов, государство должно подключиться к программам реабилитации подобных граждан. Подробности практики рассказали "РГ" адвокаты бюро "Сикайло, Ромахова и партнеры" Алексей Сикайло, Светлана Ромахова и Алексей Афонин.

Кого можно ограничивать в дееспособности?

Алексей Афонин: Физическое лицо, достигшее определенного возраста и имеющее порок (недостаток) воли.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
В Крыму изобличили сеть казино с миллиардным оборотом

Светлана Ромахова: Суд вправе ограничить дееспособность физического лица при установлении, что результатом пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами явилось тяжелое материальное положение семьи этого человека.

Алексей Афонин: Надо заметить, что можно не только ограничивать дееспособность, но и признавать недееспособным.

Недееспособность - это по сути полное лишение прав, так как гражданин не осознает своих поступков. Ограничение дееспособности - более мягкая мера. Есть ли какой-то определенный срок, на который она может назначаться?

Алексей Афонин: Максимально - на срок жизни лица, но ограничение дееспособности может быть отменено решением суда, если обстоятельства его вызвавшие отпали.

Алексей Сикайло: Дееспособность ограничивается решением суда с даты вступления такового в законную силу. И ограничение дееспособности, а соответственно и назначенное судом попечительство в отношении гражданина, действует до тех пор, пока либо не будет отменен судебный акт об ограничении в дееспособности, либо не будет вынесено новое решение, которым ограничение дееспособности будет отменено судом и лицо не будет признано дееспособным.

Может ли гражданин обжаловать решение об ограничении дееспособности?

Фото: Константин Завражин/РГ
Владимир Путин: Надо аккуратно подходить к борьбе с алкоголизмом

Алексей Афонин: Может, в обычном порядке.

Светлана Ромахова: В соответствии с положениями ГПК РФ и ГК РФ сам гражданин, в отношении которого состоялось судебное решение об ограничении дееспособности, может обжаловать такое судебное решение с соблюдением установленных процессуальным законодательством сроков и оснований. Он также не лишен права подать в суд заявление об отмене ограничения дееспособности, подлежащее рассмотрению в порядке особого производства.

Алексей Сикайло: Судебные постановления по таким делам свидетельствуют, что отмена ограничения в дееспособности может иметь место лишь при наличии у суда достаточных данных, свидетельствующих о прекращении гражданином злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами, об отказе от участия в азартных играх. Необходимо доказать прекращение пагубного влияния указанных нездоровых наклонностей или заболеваний на права и интересы членов семей таких граждан. В таком случае дееспособность гражданина может быть восстановлена, поскольку ему уже может быть доверено самостоятельное распоряжение имуществом и денежными средствами.

Как в целом защищены права гражданина, нет ли возможности для злоупотреблений, когда человек попадет фактически в семейное рабство?

Алексей Афонин: Механизм ограничения предусматривает необходимость проведения экспертиз и участия прокурора по такого рода делам. Злоупотребления возможны, все мы люди. Однако расценивать ограничение дееспособности или признание недееспособным рабством я бы не стал.

Светлана Ромахова: Последствием вынесения судом решения об ограничении дееспособности гражданина является назначение такому лицу попечителя, чьей прямой обязанностью на основании требований ГК РФ является, кроме всего прочего, подача заявления о признании подопечного полностью дееспособным при наличии к этому оснований, что является одной из гарантий исключения возможности формирования семейного или иного рабства.

Раньше были ЛТП для алкоголиков. На ваш взгляд, есть ли необходимость сегодня восстановить подобную систему для больных алкоголизмом, не копируя полностью, но, может быть, как-то усовершенствовав?

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Алексей Афонин: Работа по реабилитации и помощи лицам, в том числе злоупотребляющими спиртными напитками или наркотическими средствами, необходима. Участие государства, по моему мнению, обязательно в первую очередь - посредством контроля за качеством предоставляемой помощи и реабилитации. Относительно методов помощи и реабилитации - труд один из них, но на данный момент - не единственный, да и формы этого труда сейчас могут быть значительно шире, чем раньше.

Светлана Ромахова: По моему, система ЛТП не оправдала целей своего создания во времена СССР, и не может быть реанимирована в настоящее время. Как мне представляется, попытки адаптации системы ЛТП к современной жизни обречены на провал, в большей части из-за общего информационного и правового развития населения. Принудительное лечение трудотерапией (лечебно-трудовой профилакторий) может быть воспринято как ограничение прав граждан, гарантированных Конституцией нашей страны. Кроме того, должны существовать какие-то объективные статистические данные, свидетельствующие о действенности данного "метода лечения".

А для игроманов подошли бы аналоги ЛТП? Какие вообще могут быть меры для игроманов? Допустим, может ли больной пройти какой-то курс лечения и на этом основании добиться отмены ограничения дееспособности? Если сейчас это невозможно, стоило бы предусмотреть такую меру?

Алексей Афонин: Насколько я могу судить, как непрофессионал, как обычный человек - люди страдающие зависимостью от игр должны в первую очередь быть ограничены в доступе к играм, а во вторую - высвобождаемое от игр время должно расходоваться ими на социально- семейно- полезные, приносящие удовлетворение занятия. Труд - это опять же один из способов формирования полезных навыков, замещающих игроманию. Участие государства в помощи и реабилитации таким людям, также считаю необходимым. Отмена ограничения дееспособности возможна через суд. Для этого потребуется доказать, что обстоятельства повлекшие ограничение перестали оказывать на лицо воздействие, перестали влечь пороки в его воле. В большинстве случаев это должно быть подтверждено соответствующей экспертизой.

Фото: iStock
СФ одобрил закон, исключающий проведение азартных игр под видом лотерей

Алексей Сикайло: Насколько мне известно, медицина не так давно пришла к выводу, что алкогольная зависимость является самостоятельным заболеванием, для лечения которого используются различные средства и способы. В то же время рост заболеваемости должен требовать от медицины поиска более действенных средств лечения данного заболевания. Что касается пагубного пристрастия к играм, как отдельного и самостоятельного заболевания, то на вопрос о влиянии изоляции лица, страдающего игровым расстройством, и попытки излечить его путем принудительного привлечения к труду должны ответить, вероятно, психологические, психиатрические, а также медицинские исследования.

В настоящее время нормы процессуального законодательства РФ не требуют представления суду доказательств прохождения курса лечения при подаче заявления о признании дееспособным (после того, как судом было вынесено решение об ограничении дееспособности), однако, медицинские свидетельства, подтверждающие снятие с учета в наркологическом диспансере, как и любые иные подтверждения отказа от пристрастий, перечисленных в ст. 30 ГК РФ, являются для суда важными доказательствами при рассмотрении данной категории дел.

Материал о судебной практике по признанию игроманов и алкоголиков ограниченно дееспособными читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты"

Власть Право Гражданское право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Гражданское законодательство Борьба с азартными играми Проблема алкоголизма Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Строившие "Северный поток-2" суда Allseas покинули место работ
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Космический корабль Starliner приземлился в Нью-Мексико