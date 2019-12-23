Суды стали чаще ограничивать в правах игроманов и алкоголиков

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, суды стали реже отказывать в ограничении дееспособности игроманов и алкоголиков. Всего за шесть месяцев было вынесено 213 таких решений, доля отказов составила 27,7 процента. В прошлом году за тот же период было принято 187 решений об ограничении дееспособности из 276 обращений, то есть отказано в 32,2 процентах случаях.

Ограничение дееспособности предполагает установление попечительства над человеком, кто-то из близких родственников возьмет под контроль его доходы и расходы. Например, зарплату игромана будет получать попечитель. При этом ограничение дееспособности не предполагает лишения человека всех прав, он по-прежнему остается членом общества, ему только нельзя бесконтрольно тратить деньги.

Эксперты полагают, что в перспективе число таких дел будет расти. По мнению некоторых правоведов, государство должно подключиться к программам реабилитации подобных граждан. Подробности практики рассказали "РГ" адвокаты бюро "Сикайло, Ромахова и партнеры" Алексей Сикайло, Светлана Ромахова и Алексей Афонин.

Кого можно ограничивать в дееспособности?

Алексей Афонин: Физическое лицо, достигшее определенного возраста и имеющее порок (недостаток) воли.

Светлана Ромахова: Суд вправе ограничить дееспособность физического лица при установлении, что результатом пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами явилось тяжелое материальное положение семьи этого человека.

Алексей Афонин: Надо заметить, что можно не только ограничивать дееспособность, но и признавать недееспособным.

Недееспособность - это по сути полное лишение прав, так как гражданин не осознает своих поступков. Ограничение дееспособности - более мягкая мера. Есть ли какой-то определенный срок, на который она может назначаться?

Алексей Афонин: Максимально - на срок жизни лица, но ограничение дееспособности может быть отменено решением суда, если обстоятельства его вызвавшие отпали.

Алексей Сикайло: Дееспособность ограничивается решением суда с даты вступления такового в законную силу. И ограничение дееспособности, а соответственно и назначенное судом попечительство в отношении гражданина, действует до тех пор, пока либо не будет отменен судебный акт об ограничении в дееспособности, либо не будет вынесено новое решение, которым ограничение дееспособности будет отменено судом и лицо не будет признано дееспособным.

Может ли гражданин обжаловать решение об ограничении дееспособности?

Алексей Афонин: Может, в обычном порядке.

Светлана Ромахова: В соответствии с положениями ГПК РФ и ГК РФ сам гражданин, в отношении которого состоялось судебное решение об ограничении дееспособности, может обжаловать такое судебное решение с соблюдением установленных процессуальным законодательством сроков и оснований. Он также не лишен права подать в суд заявление об отмене ограничения дееспособности, подлежащее рассмотрению в порядке особого производства.

Алексей Сикайло: Судебные постановления по таким делам свидетельствуют, что отмена ограничения в дееспособности может иметь место лишь при наличии у суда достаточных данных, свидетельствующих о прекращении гражданином злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами, об отказе от участия в азартных играх. Необходимо доказать прекращение пагубного влияния указанных нездоровых наклонностей или заболеваний на права и интересы членов семей таких граждан. В таком случае дееспособность гражданина может быть восстановлена, поскольку ему уже может быть доверено самостоятельное распоряжение имуществом и денежными средствами.

Как в целом защищены права гражданина, нет ли возможности для злоупотреблений, когда человек попадет фактически в семейное рабство?

Алексей Афонин: Механизм ограничения предусматривает необходимость проведения экспертиз и участия прокурора по такого рода делам. Злоупотребления возможны, все мы люди. Однако расценивать ограничение дееспособности или признание недееспособным рабством я бы не стал.

Светлана Ромахова: Последствием вынесения судом решения об ограничении дееспособности гражданина является назначение такому лицу попечителя, чьей прямой обязанностью на основании требований ГК РФ является, кроме всего прочего, подача заявления о признании подопечного полностью дееспособным при наличии к этому оснований, что является одной из гарантий исключения возможности формирования семейного или иного рабства.

Раньше были ЛТП для алкоголиков. На ваш взгляд, есть ли необходимость сегодня восстановить подобную систему для больных алкоголизмом, не копируя полностью, но, может быть, как-то усовершенствовав?

Алексей Афонин: Работа по реабилитации и помощи лицам, в том числе злоупотребляющими спиртными напитками или наркотическими средствами, необходима. Участие государства, по моему мнению, обязательно в первую очередь - посредством контроля за качеством предоставляемой помощи и реабилитации. Относительно методов помощи и реабилитации - труд один из них, но на данный момент - не единственный, да и формы этого труда сейчас могут быть значительно шире, чем раньше.

Светлана Ромахова: По моему, система ЛТП не оправдала целей своего создания во времена СССР, и не может быть реанимирована в настоящее время. Как мне представляется, попытки адаптации системы ЛТП к современной жизни обречены на провал, в большей части из-за общего информационного и правового развития населения. Принудительное лечение трудотерапией (лечебно-трудовой профилакторий) может быть воспринято как ограничение прав граждан, гарантированных Конституцией нашей страны. Кроме того, должны существовать какие-то объективные статистические данные, свидетельствующие о действенности данного "метода лечения".

А для игроманов подошли бы аналоги ЛТП? Какие вообще могут быть меры для игроманов? Допустим, может ли больной пройти какой-то курс лечения и на этом основании добиться отмены ограничения дееспособности? Если сейчас это невозможно, стоило бы предусмотреть такую меру?

Алексей Афонин: Насколько я могу судить, как непрофессионал, как обычный человек - люди страдающие зависимостью от игр должны в первую очередь быть ограничены в доступе к играм, а во вторую - высвобождаемое от игр время должно расходоваться ими на социально- семейно- полезные, приносящие удовлетворение занятия. Труд - это опять же один из способов формирования полезных навыков, замещающих игроманию. Участие государства в помощи и реабилитации таким людям, также считаю необходимым. Отмена ограничения дееспособности возможна через суд. Для этого потребуется доказать, что обстоятельства повлекшие ограничение перестали оказывать на лицо воздействие, перестали влечь пороки в его воле. В большинстве случаев это должно быть подтверждено соответствующей экспертизой.

Алексей Сикайло: Насколько мне известно, медицина не так давно пришла к выводу, что алкогольная зависимость является самостоятельным заболеванием, для лечения которого используются различные средства и способы. В то же время рост заболеваемости должен требовать от медицины поиска более действенных средств лечения данного заболевания. Что касается пагубного пристрастия к играм, как отдельного и самостоятельного заболевания, то на вопрос о влиянии изоляции лица, страдающего игровым расстройством, и попытки излечить его путем принудительного привлечения к труду должны ответить, вероятно, психологические, психиатрические, а также медицинские исследования.

В настоящее время нормы процессуального законодательства РФ не требуют представления суду доказательств прохождения курса лечения при подаче заявления о признании дееспособным (после того, как судом было вынесено решение об ограничении дееспособности), однако, медицинские свидетельства, подтверждающие снятие с учета в наркологическом диспансере, как и любые иные подтверждения отказа от пристрастий, перечисленных в ст. 30 ГК РФ, являются для суда важными доказательствами при рассмотрении данной категории дел.

Материал о судебной практике по признанию игроманов и алкоголиков ограниченно дееспособными читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты"