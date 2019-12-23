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23.12.2019 13:21
Рубрика: Власть

СВР рассекретит данные о семерых разведчиках-нелегалах

Текст: Иван Петров
Служба внешней разведки (СВР) намерена рассекретить данные о работе советских разведчиков во время и после Второй мировой войны. Об этом в понедельник сообщил директор СВР России Сергей Нарышкин.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

"Мы ведем сейчас большую работу - рассекречиваем и вскоре предадим гласности довольно большой объем материалов, который касается деятельности нашей службы не только в военный, но и в послевоенный период. Планируется рассекретить некоторые документы, создать новые документальные фильмы, провести встречи и дискуссии. Работа уже идет вовсю", - сказал Нарышкин в ходе "круглого стола" в Российском военно-историческом обществе, посвященного 100-летию отечественной внешней разведки (будет отмечаться 20 декабря 2020 года).

При этом, по словам Нарышкина, хотя история СВР ведет отсчет с 1920 года, фактически российская разведка существовала и гораздо ранее. Так директор СВР одним из российских разведчиков назвал даже Петра I. По его словам, царь в свое время добыл немалый объем важной информации. "Во времена Петра I отечественные разведчики активно работали за рубежом, да и сам царь, как говорится, под дипломатическим прикрытием добывал значительный объем политической и научно-технической информации", - отметил глава спецслужбы.
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Отмечается также, что к своему столетию СВР рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов. "Мы приняли недавно решение рассекретить имена семерых сотрудников особого резерва. Будет рассказано о жизни и работе этих людей. Не все из этих людей сейчас живы", - отметил Нарышкин.

По словам директора СВР, юбилейный год вызовет повышенный интерес общества к деятельности спецслужбы. "Этого не надо бояться, надо показывать, во-первых, что внешняя разведка была, есть и будет очень сильным и эффективным инструментом государства в защите наших национальных интересов. А во-вторых, что сотрудники внешней разведки - это не какие-то вымышленные супермены, а такие же граждане страны, высокообразованные, ответственные, переживающие за свою Родину и выбравшие свой жизненный путь служения Отечеству в особой сфере разведывательной деятельности", - сказал Нарышкин.

Глава СВР пояснил, что изучать историю отечественной внешней разведки полезно и познавательно. "Есть отдельные эпизоды истории службы, которые могут быть раскрыты без ущерба для национальной безопасности. Их следует сделать достоянием широкой общественности. А о героях-разведчиках, чьи имена пока не могут быть раскрыты, постараемся рассказать языком искусства. Передать атмосферу нашей профессии зачастую очень достоверно удается художественными произведениями", - пояснил Сергей Нарышкин.

Власть Безопасность Спецслужбы Общество История Правительство Служба внешней разведки (СВР) Легендарные разведчики

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