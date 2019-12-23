Новости

В Петербурге в Неву упал бетоновоз 09:29
Тест ДНК доказал невиновность приговоренного к пожизненному заключению 09:24
"Три кита" дальней авиации России показали на видео 09:21
В Прикамье пятеро детей отравились неизвестным газом в кафе 09:07
Автор книги "Вонгозеро" прокомментировала ситуацию с сериалом "Эпидемия" 09:00
В Биробиджане торговый центр эвакуировали из-за задымления 08:50
В Комсомольске из-за морозов отменили занятия в начальной школе 08:46
На северо-востоке Москвы загорелись два вагона электрички 08:21
Поезда на МЦД-2 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя 08:10
Панарин продлил результативную серию 07:20
Перед визитом Путина у острова Гогланд было обезврежено минное поле 07:16
Воздух в Москве прогреется до рекордных значений 07:10
Китай снизит пошлины на 850 видов импортной продукции 06:55
Укравший книгу про Казанову посол Мексики в Аргентине уволился 06:38
Начальника отдела хабаровского "Водоканала" осудили за взятки 06:31
Онколог перечислила симптомы рака в области головы и шеи 06:07
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России 05:50
Российские военные привезли в Сирию пряники и мед 05:33
На Филиппинах девять человек скончались из-за некачественного алкоголя 05:18
На Камчатке при падении автобуса в кювет пострадали три человека 05:13
Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге 04:32
Трамп: Пелоси диктует условия проведения импичмента в сенате 04:30
Строившие "Северный поток-2" суда Allseas покинули место работ 04:22
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту около двух километров 04:06
Лавров: Россия ответит на санкции США без ущерба для себя 03:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
23.12.2019 09:24
Рубрика: В мире

Тест ДНК доказал невиновность приговоренного к пожизненному заключению

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Благодаря новейшей технологии ДНК-тестирования в США удалось не только доказать невиновность афроамериканца, приговоренного к пожизненному заключению, но и найти настоящего убийцу.

Трамп: Тест ДНК подтвердил, что ликвидировали именно аль-Багдади

Окружной прокурор Хьюстона Ким Огг по результатам генетической экспертизы признал невиновным 42-летнего Лиделла Гранта в убийстве 28-летнего Аарона Ширхорна, которое было совершено возле ночного клуба в 2010 году. Грант был осужден в 2012 году после того, как шесть свидетелей дали показания, что видели, как он ударил Ширхорна во время драки за пределами увеселительного заведения, сообщает The Associated Press. Сам Грант и его защита говорили о невиновности, однако несмотря на это его приговорили к пожизненному заключению.

Новый тест, использующий более продвинутую технологию теста ДНК, не только доказал невиновность Гранта, но и помог выйти на след 41-летнего Джермарико Картера, данные о геноме которого содержались в комбинированной системе индекса ДНК ФБР. Картер был арестован в штате Джорджия и уже признался в убийстве. Было установлено, что он находился поблизости ночного клуба во время драки, в ходе которой получил смертельное ранение Аарон Ширхорн.

В мире США

Главное сегодня

Строившие "Северный поток-2" суда Allseas покинули место работ
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Космический корабль Starliner приземлился в Нью-Мексико