Тест ДНК доказал невиновность приговоренного к пожизненному заключению

Благодаря новейшей технологии ДНК-тестирования в США удалось не только доказать невиновность афроамериканца, приговоренного к пожизненному заключению, но и найти настоящего убийцу.

Окружной прокурор Хьюстона Ким Огг по результатам генетической экспертизы признал невиновным 42-летнего Лиделла Гранта в убийстве 28-летнего Аарона Ширхорна, которое было совершено возле ночного клуба в 2010 году. Грант был осужден в 2012 году после того, как шесть свидетелей дали показания, что видели, как он ударил Ширхорна во время драки за пределами увеселительного заведения, сообщает The Associated Press. Сам Грант и его защита говорили о невиновности, однако несмотря на это его приговорили к пожизненному заключению.

Новый тест, использующий более продвинутую технологию теста ДНК, не только доказал невиновность Гранта, но и помог выйти на след 41-летнего Джермарико Картера, данные о геноме которого содержались в комбинированной системе индекса ДНК ФБР. Картер был арестован в штате Джорджия и уже признался в убийстве. Было установлено, что он находился поблизости ночного клуба во время драки, в ходе которой получил смертельное ранение Аарон Ширхорн.