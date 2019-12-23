"Три кита" дальней авиации России показали на видео

23 декабря 1914 года в России была сформирована эскадрилья стратегических бомбардировщиков "Илья Муромец". В Первую мировую войну эскадра совершила 400 боевых вылетов, сбросила 65 тонн бомб и уничтожила 12 вражеских истребителей, потеряв при этом лишь один самолет непосредственно в боях с вражескими самолетами.

В честь Дня дальней авиации Минобороны РФ подготовило ролик, в котором показана вся мощь стратегической авиации ВКС России.

Основой дальней авиации являются "три кита": бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС.

"Вооруженные крылатыми ракетами большой дальности стратегические ракетоносцы способны не только наносить мощные удары по заданным целям в любой точке земного шара, но, также, не прибегая непосредственно к военным действиям, демонстрировать решимость применения своего оружия", - говорится в аннотации к видео.

В нынешнем году экипажи дальней авиации налетали около 20 тысяч часов, при этом средний налет на экипаж составил более 100 часов. В октябре два Ту-160 "Белые лебеди" впервые добрались до самого юга Африки. На военно-воздушную базу Waterkloof в окрестностях столицы ЮАР Претории они приземлились после 13-часового беспосадочного перелета. Всего в 2019 году дальняя авиация приняла участие в 40 учениях различного уровня.