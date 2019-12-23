Ученые создали искусственный зуб на чипе

Исследователи Орегонского университета создали первый искусственный зуб на чипе. Об этом сообщает издание Lab on a Chip. Пожалуй, сбывается мечта человечества о восстановлении зубов. Ведь новый зуб имеет практически те же характеристики, что и настоящий, он даже еще более стойкий, чем натуральный, а еще, что немаловажно, и внешне похож на него.

Как же это удалось? Исследователи взяли небольшой фрагмент твердой ткани зуба - дентина, разместили его на специальном стекле. В нем создали микрожидкостные каналы. Через них началась передача взаимодействующих с полостью рта биологически активных веществ. Зуб на чипе способен выдержать десятки самых разных манипуляций. Кроме того, благодаря ему можно совершить новые открытия в стоматологии. Например, выяснить, как лучше проводить профилактику заболеваний зубов, как лечить кариес или пульпит, а также реконструировать сильно запущенный зуб.

Таким образом восстановление и даже выращивание нового зуба может стать делом вполне реальным, а главное - недорогим и легким.