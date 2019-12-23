Ученые выяснили, каков был риск насильственной смерти у римских императоров

Согласно новому исследованию жизни древних римских правителей, которое провели ученые Технологического института штата Джорджия, две трети из них столкнулись с самым большим риском насильственной смерти в первый год своего пребывания у власти. Исторические записи показывают, что из 69 правителей объединенной Римской империи 43 погибли в результате насильственных действий или во время войн, отмечает The Daily Mail.

Группа ученых применила инженерные методы в исследовании и смоделировала типичный промежуток времени между началом правления каждого императора и его последующей смертью. Ученые выяснили, что насильственная смерть древних правителей, в первую очередь, была вызвана "усталостью" от исполнения ими своих обязанностей и, как следствие, недовольством их окружения.

По словам ведущего автора исследования Джозефа Салеха, если императоры переживали первый год правления, риск насильственной смерти постепенно уменьшался в течение следующих семи лет. Императоры, которые правили семь лет, как правило, находились во главе Римской империи еще минимум пять лет, после чего их шансы умереть снова возрастали.

Исследование было опубликовано в журнале Palgrave Communications. Данные для исследования были получены из De Imperatoribus Romanis, онлайн-энциклопедии римских императоров.

При этом ученые отметили ограниченность данных, а также противоречивость источников информации о древней истории. Кроме того, причины смерти римских императоров нередко различаются в разных источниках, либо окружены легендами.