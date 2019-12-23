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Рубрика: Власть

Установлен порядок определения таможенной стоимости вывозимых товаров

Порядок определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из РФ, изменится в связи с изменениями в праве ЕАЭС и российском законодательстве.

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"Таможенная стоимость вывозимых товаров определяется в целях исчисления вывозных таможенных пошлин, базой для исчисления которых является таможенная стоимость вывозимых товаров", - говорится в пояснительной записке к опубликованному на сайте правительства постановлению.

Если в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ в отношении вывозимых товаров не возникает обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин - таможенная стоимость не определяется и не заявляется.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Таможенные тарифы

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