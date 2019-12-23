В Австрии обнаружили склад оружия и взрывчатых веществ

У 50-летнего жителя земли Нижняя Австрия полиция обнаружила большой арсенал оружия, включая автоматические винтовки, пистолеты, карабины и даже гранатометы, сообщает газета Kronen Zeitung.

В поле зрения полиции гражданин попал после ограбления магазина. В результате обыска в его доме были обнаружены различные виды оружия в рабочем состоянии. Кроме того, в складском помещении, арендованном подозреваемым, нашли также значительное количество химических веществ и других деталей, которые могли быть использованы для изготовления мощного взрывного устройства.

С 2003 года австриец лишен права на ношение оружия. За нарушение предписания ему придется теперь понести наказание, рассказал представитель полиции Роман Баумшлагер. "Задержанный является гражданином Австрии. Умысла в подготовке теракта на новогодние праздники следователями доказать не удалось. Не установлено также его связей с экстремистскими и террористическими ячейками", - уточнил Баумшлагер. Между тем правоохранительные органы Австрии ввели повышенные меры безопасности в связи с празднованием Нового года.