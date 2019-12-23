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Рубрика: В мире

В ФРГ заявили, что санкции США не помешают завершить "Северный поток-2"

Текст: Юрий Когалов
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Введенные США санкции не помешают завершить строительство газопровода "Северный поток-2". Как пишет газета Süddeutsche Zeitung, уверенность в этом высказали в правительстве Германии.

Фото: Kay Nietfeld/dpa via AP
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"Позиция правительства по отношению к этому проекту не изменилась", - цитирует издание представителя кабмина. По данным СМИ, компании, участвующие в строительстве трубопровода, также готовы продолжать работу.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель уже выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода "Северный поток-2". По ее словам, Берлин выступает против любых экстерриториальных ограничений, которые вводит Вашингтон.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. По планам работы должны быть завершены до конца 2019 года.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предполагает введение санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В связи с этим швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб в Балтийском море, уведомила о приостановке работ, а затем вывела свои суда из зоны работ.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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