В Кремле рассказали о конкурсе для создателей креативного контента в интернете

На конкурс по созданию креативного контента в интернете будет выделено 3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко рассказал, что он будет направлен на поддержку отечественных компаний и пройдет в 2020 году.

Оператор конкурса - Институт развития интернета, партнерами проекта выступают компании "Яндекс" и Mail.ru.

"Здесь очень важное и радостное событие, что на поддержку отечественных компаний, креативных людей, которые создают контент в интернете, у нас впервые заложено довольно значимое бюджетное финансирование... 3 миллиарда рублей на следующий год", - заявил представитель Кремля на встрече с представителями Института развития интернета (ИРИ) и медиаиндустрии.

В свою очередь генеральный директор ИРИ Антон Ключкин рассказал, что в конкурсе смогут принять участие проекты по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение. Тематическими направлениями конкурсного отбора станут: "Живая память" (о Победе 1945 года),"Мы вместе" (о многонациональной стране), "Делай добро" (о волонтерстве), "Гордимся" (о победах россиян), "Действуй!" (о возможностях россиян).

Кириенко отдельно подчеркнул, что новый конкурс - не "государственный заказ на производство контента в интернете", где государственные чиновники "раздают соответствующие заказы".

По его словам, организаторы при реализации проекта опирались на опыт Фонда кино и Фонда президентских грантов. Представитель Кремля пообещал, что процедура отбора проектов, которые получат поддержку, "будет максимально открытой".