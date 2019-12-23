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23.12.2019 12:06
Рубрика: Экономика

В новогодние праздники можно заработать более 100 тысяч рублей - эксперты

Текст: Екатерина Ясакова
Специалисты рекрутинговых сервисов рассказали, что в новогодние праздники можно заработать в несколько раз больше, чем в обычные дни. Речь идёт о суммах более 100 тысяч рублей.
Художница раскрашивает вручную головы кукол Снегурочки. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Художница раскрашивает вручную головы кукол Снегурочки. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Художница раскрашивает вручную головы кукол Снегурочки. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Причин несколько. Во-первых, можно совместить сразу несколько подработок. Деньги в преддверии Нового года выплачивают или по факту проделанной работы, или раз в неделю. Кроме того, в это время работодатели могут быть не столь требовательны к стажу работы и наличию профессионального опыта.

"Зарплатные предложения для курьеров, фотографов и видеографов, аниматоров, водителей, продавцов и кондитеров увеличиваются. Например, фотограф на новогодний проект может заработать до 140 тысяч рублей, при этом работать придется с 20 декабря по 12 января на 10 разных мероприятиях", - рассказали "РГ" в сервисе Работа.ру.

По данным специалистов, в этот период работодатели часто ищут также упаковщиков новогодних подарков вахтовым методом. Кандидатам предлагают зарплату до 90 тысяч рублей, работодатель при этом может обеспечить сотрудника бесплатным питанием и проживанием в общежитии. Водитель-курьер с личным автомобилем в новогодний период получает повышенную ставку +10%, а зарплатное предложение на эту должность достигает 150 тысяч рублей.

Фото: iStock
Кто любит работать в новогодние праздники

Как отмечают в сервисе Superjob, дорогостоящие вакансии для подработки в основном замещаются в этот период через рекомендации и предлагаются зачастую знакомым и родственникам.

Средняя цена подработки для таких профессий, как временный кассир, аниматор, упаковщик подарков или сотрудник промо-акций колеблется от 30 до 45 тысяч рублей, свидетельствуют данные Superjob.

Экономика Работа Занятость Новый год

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