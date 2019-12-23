В парке "Сокольники" пройдет китайская новогодняя ярмарка

Восточный Новый год является самым главным праздником Китая и широкого отмечается по всей стране на протяжении нескольких дней. С 30 декабря 2019 года по 7 января 2020 в парке "Сокольники" будет проходить китайская новогодняя ярмарка, на которой гости столицы смогут окунуться в атмосферу Китайского Нового года и на некоторое время почувствовать себя на улицах Поднебесной.

На ярмарке будет организован большой фудкорт с настоящими китайскими ресторанами и аутентичной местной кухней. Ожидаются выступления китайских творческих коллективов, для детей будет отдельная развлекательная программа. Гости парка смогут не только посмотреть на красивые инсталляции и прогуляться по воссозданному китайского городу, но и посетить мастер-класс по каллиграфии, приготовлению китайской еды, а также найти редкие сувениры на специальном маркете. Большой частью мероприятия станет развлекательная программа на главном катке парка, там же на протяжении всего праздника будут работать аниматоры. Главным номером Фестиваля будут традиционные танцы льва и дракона.

Участие в мероприятиях бесплатное, посмотреть расписание активностей можно на сайте Фестиваля Китая в Москве или в его социальных сетях.

О Фестивале:

Фестиваль Китая в Москве - это ежегодный комплекс деловых и культурных мероприятий. Впервые Фестиваль прошел в сентябре 2019 года и был приурочен к 70-летию основания КНР и установления Российско-китайских дипломатических отношений. В 2020 году будет организовано несколько деловых мероприятий, направленных на развитие экономического потенциала китайского и российского бизнеса, установление и развитие сотрудничества между Россией и Китаем, а также несколько культурно-развлекательных активностей с целью познакомить россиян с культурным наследием Китая.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Фестиваля Китая