В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

"Эти коэффициенты применяются, если выход на пенсию по старости откладывается не менее чем на один год, и увеличиваются за каждый полный отложенный год, но не более чем на 10 лет", - пояснил он. Так, за один год отложенного права на пенсию коэффициенты для страховой пенсии и фиксированной выплаты составляют 1,07 и 1,056 соответственно, максимальные коэффициенты за 10 лет и более - 2,32 и 2,11 соответственно. В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров Например, если человек приобрел пенсионные права в размере 200 индивидуальных коэффициентов, то при назначении пенсии со дня возникновения права его пенсия (исходя из показателей 2019 года) будет 22 782,19 рубля. При назначении на год позднее - 24 302,26 рубля (87,24 руб. х 200 х 1,07 + 5 334,19 руб. х 1,056), а через 10 лет - 51 734,50 рубля (87,24 руб. х 200 х 2,32 + 5 334,19 руб. х 2,11), Кроме того, их страховые взносы за период после возникновения права на пенсию будут учтены в величине индивидуального пенсионного коэффициента в полном объеме (т.е. ежегодно до величины, равной 10), без ограничения величиной в 3 коэффициента, как это происходит при перерасчете пенсии работающих пенсионеров. "В этом году за назначением отложенной пенсии к нам обратилось порядка 30 тысяч человек", - добавил Антон Дроздов. Полную версию интервью читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты"