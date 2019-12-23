В пирамидах Древнего Египта нашли эмодзи для гаджетов

Израильский музей в Иерусалиме организовал выставку под названием Emoglyphs, на которой представлены древние пиктограммы, похожие на те, что активно используются сегодня в разнообразных гаджетах.

Как сообщает Phys.org, выставка проходит в небольшой галерее Израильского музея. Она встречает посетителей стеной, на которой изображены похожие друг на друга пиктограммы из разных эпох.

Часть из них - это древнеегипетские иероглифы, обнаруженные в пирамидах и на пергаментах. Некоторые из них трудно отличить от эмодзи - современного набора идеограмм и смайликов, широко используемых в электронных сообщениях.

"Бывает очень трудно объяснить, как использовались иероглифы, - говорит куратор выставки Ширли Бен-Дор Эвиан. - Мне пришло в голову, что в наше время многие вещи стало легче объяснять, потому что все мы теперь пишем с картинками - это стало очень распространенным явлением".

Графический язык "эмодзи" получил свое название от японского слова, обозначающего сочетание изображений и письменных символов. Он начал набирать популярность в 1990-е годы. По мнению Бен-Дор Эвиан, это явление уже можно назвать отдельным языком.

Удивительно, но и в Древнем Египте им, похоже, пользовались весьма активно. Исследователи сравнили пиктограммы двух эпох, которые разделяют тысячи лет, и нашли немало сходства в их дизайне. Например, современный символ - танцор в пурпурном костюме с поднятой вверх рукой - очень похож на 3000-летний иероглиф, изображающий египтянина в набедренной повязке.

В египетской системе иероглифы могли обозначать объект или идею в так называемых идеограммах. Они также могли указывать на правильное звучание слова в том или ином случае или служить классификаторами, определяющими семантическую категорию слова.

Современные эмодзи самодостаточны в обозначении идеи, чувства или объекта. Они не предназначены для того, чтобы формировать из них предложения. Их задача - подчеркнуть мысль, выразить эмоции.

"Когда вы используете идеографическое письмо, образ становится более мощным, чем слово", - говорит Бен-Дор Эвиан.

По ее мнению, современное использование пиктограмм не сильно отличается от того, что было в античности. Основная разница заключается в правилах. Если сейчас каждый сам выбирает, какой поставить смайлик, то древние египтяне имели на этот счет четкие указания - иероглифы считались священными, поэтому их использование было строго регламентировано.