Новости

В Нижнем Новгороде завели дело по факту продажи снюсов в магазине 17:13
Уровень воды в Венеции достиг критического уровня 17:06
Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил 17:06
Организаторы теракта в Пятигорске получили 15 и 17 лет колонии 16:57
Редкая орхидея "Серебряный башмачок" расцвета в Москве 16:45
Путин пошутил по поводу колбасы на агровыставке 16:44
Чижов прокомментировал ситуацию с журналистами Sputnik в Эстонии 16:41
В Карелии военнослужащий получил ранение в голову 16:37
В Кирове начали проверку ЧП с самолетом в аэропорту 16:26
Трех братьев-близнецов из Татарстана приняли в Президентский полк 16:24
Чижов: В отношениях с ЕС нужно меньше лозунгов и больше прагматизма 16:20
Спасатели достали из Невы затонувший бетоновоз 16:16
Астраханку наградили за разоблачение банды педофилов 16:15
Хонда ушел из "Витесса" вслед за Слуцким 16:06
В Севастополе ожидают рост турпотока после запуска поездов 16:06
На Ямале из желудка ребенка извлекли волосяной ком длиной 18 см 15:50
В Африке найдена рыба возрастом 400 миллионов лет 15:50
Аксенов назвал запуск поездов по Крымскому мосту впечатляющим успехом 15:48
В пирамидах Древнего Египта нашли эмодзи для гаджетов 15:46
Управделами президента Беларуси отчитался об итогах работы 15:42
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 15:34
Умер актер из "Ночного дозора" Тони Бриттон 15:27
Более трети россиян пользуются средствами для обхода блокировок 15:21
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года 15:19
Козак опроверг сообщения о контрактах на прямые поставки газа на Украину 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
23.12.2019 15:46
Рубрика: Общество

В пирамидах Древнего Египта нашли эмодзи для гаджетов

Текст: Денис Передельский
Фото: MENAHEM KAHANA / AFP Фото: MENAHEM KAHANA / AFP
Фото: MENAHEM KAHANA / AFP

Израильский музей в Иерусалиме организовал выставку под названием Emoglyphs, на которой представлены древние пиктограммы, похожие на те, что активно используются сегодня в разнообразных гаджетах.

Как сообщает Phys.org, выставка проходит в небольшой галерее Израильского музея. Она встречает посетителей стеной, на которой изображены похожие друг на друга пиктограммы из разных эпох.

Часть из них - это древнеегипетские иероглифы, обнаруженные в пирамидах и на пергаментах. Некоторые из них трудно отличить от эмодзи - современного набора идеограмм и смайликов, широко используемых в электронных сообщениях.

Фото: South Tyrol Museum of Archaeology / Harald Wisthaler
Оружие "ледяного человека" Этци признали древнейшим в мире

"Бывает очень трудно объяснить, как использовались иероглифы, - говорит куратор выставки Ширли Бен-Дор Эвиан. - Мне пришло в голову, что в наше время многие вещи стало легче объяснять, потому что все мы теперь пишем с картинками - это стало очень распространенным явлением".

Графический язык "эмодзи" получил свое название от японского слова, обозначающего сочетание изображений и письменных символов. Он начал набирать популярность в 1990-е годы. По мнению Бен-Дор Эвиан, это явление уже можно назвать отдельным языком.

Удивительно, но и в Древнем Египте им, похоже, пользовались весьма активно. Исследователи сравнили пиктограммы двух эпох, которые разделяют тысячи лет, и нашли немало сходства в их дизайне. Например, современный символ - танцор в пурпурном костюме с поднятой вверх рукой - очень похож на 3000-летний иероглиф, изображающий египтянина в набедренной повязке.

В египетской системе иероглифы могли обозначать объект или идею в так называемых идеограммах. Они также могли указывать на правильное звучание слова в том или ином случае или служить классификаторами, определяющими семантическую категорию слова.

Современные эмодзи самодостаточны в обозначении идеи, чувства или объекта. Они не предназначены для того, чтобы формировать из них предложения. Их задача - подчеркнуть мысль, выразить эмоции.

"Когда вы используете идеографическое письмо, образ становится более мощным, чем слово", - говорит Бен-Дор Эвиан.

По ее мнению, современное использование пиктограмм не сильно отличается от того, что было в античности. Основная разница заключается в правилах. Если сейчас каждый сам выбирает, какой поставить смайлик, то древние египтяне имели на этот счет четкие указания - иероглифы считались священными, поэтому их использование было строго регламентировано.

Раскрыта древняя тайна легендарного Парфенона
Археологи нашли библейский храм с "Ковчегом Завета"
Общество Наука Общество История

Главное сегодня

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
В Кремле назвали проявлением безумия стрельбу на Лубянке
Первый комплект зенитной системы С-350 "Витязь" передан в войска
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17
Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа