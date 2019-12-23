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23.12.2019 19:37
Рубрика: В мире

На каникулы в больницу

Польские медики призывают родственников не сдавать стариков в больницы на праздники
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8048)
Варшавские врачи начали грустную предновогоднюю акцию "Совместные праздники". Медики призывают родственников больных пожилых людей проявить эмпатию и не сдавать своих родных в больницы только потому, что те мешают веселиться.
Фото: Из семейного архива
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Чем ближе долгожданные каникулы, тем больше пожилых пациентов в польских больницах. Врачи говорят, что это не случайно: близкие не хотят портить себе праздники необходимостью ухаживать за больными и используют различные уловки, чтобы отправить их в учреждения здравоохранения. "Бывает, что родственники оказывают давление на врачей, требуя принять пациента в больницу под надуманными предлогами. Но коллеги сообщают также о ситуациях, когда родные, к сожалению, специально ограничивают больных в питье или не дают им необходимых лекарств", - рассказал польскому телеканалу TVN24 председатель Окружной врачебной палаты в Варшаве Лукаш Янковски. По его словам, это делается специально, чтобы состояние больных ухудшилось и у врачей не было другого выхода, кроме госпитализации. В больнице одного из городов Силезии журналистам телеканала сообщили, что в последние дни количество пожилых пациентов выросло в два раза. "Таких пациентов у нас все больше и больше. Увы, они плохо сочетаются с праздничными украшениями, со временем, когда все должно быть красивым, элегантным и блестящим", - подтвердил доктор Артур Кшивковский из окружной больницы в Щецине. А некоторые и вовсе не берут трубку, когда им звонят из больницы, и не забирают выписанных оттуда пожилых родственников. По словам Артура Кшивковского, "состояние здоровья пациента резко, а иногда очень резко ухудшается, когда он понимает, что дома от него хотят избавиться". Поэтому в больницах пытаются создать для них атмосферу праздников.

В социальных сетях медики размещают видеоролики с призывами проводить праздничные дни в семейном кругу

Но еще до начала череды праздничных дней врачи решили привлечь внимание поляков к этой проблеме и запустили кампанию "Совместные праздники". В социальных сетях медики размещают видеоролики с поющими рождественские колядки сотрудниками больниц и призывами проводить праздничные дни в семейном кругу, объединяя старшие и младшие поколения, а в медицинских учреждениях развешивают плакаты с призывами подавать своим детям положительный пример отношения к старикам. В варшавской Окружной врачебной палате считают, что, если постоянно говорить об этой проблеме, если привлекать к ней внимание широкой общественности, не только родные людей с ограниченными возможностями поймут, что чувствуют родители, которых они бросают на время каникул, но и власти задумаются, как облегчить заботы опекунов больных стариков, нуждающихся в постоянном уходе.

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